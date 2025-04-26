Купити – це тільки частина справи: як легко відкрити кокос – не треба ножа чи штопора
- Кокос може додати екзотики у повсякденне життя.
- Багато хто не знає, як легко відкрити кокос без ножа чи штопора.
- Потрібно запекти плід у духовці, поки не зʼявиться тріщина.
Інколи усім хочеться трішки екзотики, і кокос – чудовий варіант додати буденності оригінальності. Але далеко не всі знають, як його відкривати без зайвої мороки та зусиль.
Зазвичай після купівлі кокоса люди намагаються відкрити його за допомогою ножа або в інший "гучний" спосіб. Однак все значно простіше, якщо знати один секрет, розповідає 24 Канал.
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Як легко відкрити кокос
Відкрити кокс без зайвого "гупання" нам допоможе духовка. Цей найпростіший метод – і точно найбезпечніший.
Усе, що потрібно зробити – це розігріти духовку до 200 градусів та запекти кокос на 10 – 15 хвилин. Коли на плоді зʼявиться тріщина – виймаємо його з духовки, охолоджуємо та легко розпилюємо за допомогою ножа.
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