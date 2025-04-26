Обычно после покупки кокоса люди пытаются открыть его с помощью ножа или другим "шумным" способом. Однако все значительно проще, если знать один секрет, рассказывает 24 Канал.

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Как легко открыть кокос

Открыть кокс без лишнего "гудения" нам поможет духовка. Этот самый простой метод – и точно самый безопасный.

Открываем кокос без лишних усилий / Фото Freepik

Все, что нужно сделать – это разогреть духовку до 200 градусов и запечь кокос на 10 – 15 минут. Когда на плоде появится трещина – вынимаем его из духовки, охлаждаем и легко распиливаем с помощью ножа.

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