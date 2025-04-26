Зазвичай після купівлі кокоса люди намагаються відкрити його за допомогою ножа або в інший "гучний" спосіб. Однак все значно простіше, якщо знати один секрет, розповідає 24 Канал.

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Як легко відкрити кокос

Відкрити кокс без зайвого "гупання" нам допоможе духовка. Цей найпростіший метод – і точно найбезпечніший.

Відкриваємо кокос без зайвих зусиль / Фото Freepik

Усе, що потрібно зробити – це розігріти духовку до 200 градусів та запекти кокос на 10 – 15 хвилин. Коли на плоді зʼявиться тріщина – виймаємо його з духовки, охолоджуємо та легко розпилюємо за допомогою ножа.

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