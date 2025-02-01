Як врятувати охололе картопляне пюре: простий прийом, що поверне йому повітряність

Картопляне пюре залишається улюбленою стравою багатьох. Його часто подають як універсальний гарнір, який доповнює різноманітні страви, зокрема м'ясо, рибу, птицю та овочі. Однак, привабливість пюре значно погіршується на наступний день.

Воно втрачає свій смак, стає клейким і втрачає свою повітряну текстуру. Але не спішіть його викидати – є простий спосіб, як "оживити" картопляне пюре, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як врятувати охололе картопляне пюре

Щоб вчорашнє пюре було таким самим, як щойно приготоване, вам знадобиться каструля або сковорода.

Інструкція з "порятунку":

Налийте в посуд трохи молока і доведіть його до кипіння – цей інгредієнт поверне картоплі втрачену ніжність і знову зробить його кремовим.

Як тільки молоко закипить, додайте до нього холодне картопляне пюре. Увімкніть плиту на мінімум, щоб страва рівномірно прогрілася, і обов'язково накрийте пюре кришкою.

Розігрівайте страву близько 3 хвилин – цього часу достатньо, щоб пюре прогрілося, але не пересохло.

Після закінчення вказаного часу зніміть каструлю або сковороду з вогню і ретельно перемішайте.

Щоб зробити пюре ще смачнішим, додайте до нього трохи вершкового масла.

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