Підтримуємо своїх і бережемо здоровʼя: як відрізнити українську гречку від китайської
- Українська гречка має рівні грані, тоді як китайська – округлі, темніша та менша за розміром.
- Китайська гречка містить в 5 разів більше рутину, що може негативно впливати на здоровʼя, і при приготуванні віддає запахом горілого.
Мешканці Китаю не вживають гречку, однак вони з радістю продають продукцію на інші ринки. Тому важливо знати, як обирати власну продукцію, яка не лише смачніша, а й корисніша для здоровʼя.
Для того, щоб точно переконатися, що у ваших руках продукт вітчизняного виробництва, потрібно звернути увагу лише на кілька деталей. Що саме допоможе відрізнити китайську гречку від української – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як відрізнити китайську гречку від української
Спочатку розгляньте форму гречки. Українська має рівні грані, натомість в східного продукту вони округлі. Китайська гречка також має темніший колір та менший розмір.
Не зайвим буде нагадати, що китайський товар матиме більш спокусливу ціну. Однак різниця у кілька гривень не вартує ризиків для здоровʼя та жертвування смаком.
Експерти кажуть, що під час приготування китайська гречка починає віддавати запахом горілого. Якщо ви почали готувати гречку і відчуваєте подібний аромат, то ні в якому разі не вживайте її.
Причина – наявність занадто великої кількості рутину. В китайській гречці його в 5 разів більше, аніж в продукції наших виробників.
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