Справжнє чи підробка: як легко перевірити якість масла – перевірені миттєві лайфхаки

Вершкове масло обовʼязково повинно бути у кожному холодильнику. А для перевірки його якості не потрібна жодна лабораторія – ви цілком впораєтеся самі.

Кожен може легко впевнитися у тому, що у його холодильнику якісне вершкове масло. Як це зробити без зайвих зусиль – розповідає 24 Канал.

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Етап покупки

Довіряйте надійним виробникам, які довго працюють на ринку. Якщо виходить новий бренд за нижчою ціною – уважно вивчіть маркування:

на упаковці повинно бути вказано "масло вершкове" або "масло селянське";

складники – молоко або вершкова сировина;

термін придатності – 2 – 3 місяці.

Перевіряємо масло вдома

Коли ви виймаєте масло з холодильника, воно повинно бути твердим та погано намазуватися на хліб. В іншому випадку у ваших руках підробка.

Якщо розтопити масло на пательні, то в ньому не буде грудок білого або світло-жовтого кольору. Якщо вони зʼявилися, то ви маєте продукт з рослинними жирами.

В якості масла треба бути впевненим / Фото Freepik

Також можна скористатися кипʼятком. Хороше масло повністю в ньому розчиниться, а фальсифікат утворить осад або випадатиме "пластівцями".

А ще можна скористатися йодом – достатньо однієї краплі. Масло високої якості не вступить у реакцію, а підробка стане бурою.

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