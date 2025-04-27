Вас не обмануть, навіть якщо дуже старатимуться: як відрізнити ікру від підробки
- Купуйте ікру у перевірених магазинах, звертайте увагу на етикетку та уникайте підозрілих продавців.
- Справжня ікра має ніжний смак і легкий аромат, а підробка може не розчинятися в окропі.
- Ікра лопається, а не прилипає до зубів, як желе.
Ікра – надто дорогий продукт, щоб після його придбання стати жертвою фальсифікату. Є сигнали, які допоможуть визначити підробку і ніколи більше не повертатися до недобросовісних продавців.
Не збитися на манівці при купівлі ікри допоможуть кілька очевидних підказок, які через втому або завантаженість можуть випасти з фокуса. Про що саме йдеться – розповідає 24 Канал.
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Дорогий продукт дешевим не буває
Ікра — продукт не з дешевих, тож занадто приваблива ціна має одразу насторожити. Надійніше купувати її лише у перевірених магазинах або офіційних точках продажу. Уникайте стихійних ринків і сумнівних продавців.
Обов’язково читайте етикетку: там повинна бути вказана риба, з якої зроблена ікра, дата виготовлення та розфасовки. Зверніть увагу на кришку — вона не повинна бути здутою або м’якою при натисканні.
Детально вивчіть продукт під час споживання
Натуральна ікра має ніжний, приємний смак і легкий морський аромат. Ікринки повинні злегка тріскати в роті, а не тягнутися чи прилипати до зубів, як у випадку з підробками, схожими на желейні цукерки.
Ви завжди купуватимете якісну ікру / Фото Freepik
Кипʼяток виведе на чисту воду
Справжня ікра містить білок, який згущується під дією високої температури. Тому, якщо залити її окропом — вода стане білуватою. Підробка ж залишиться без змін: ікринки не розчиняться, а на поверхні з’явиться масляниста плівка.
Якщо відкрили – споживайте швидко
Відкриту банку з ікрою слід зберігати в холодильнику не більше 7 днів. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій на упаковці — там завжди зазначено термін придатності та умови зберігання.
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