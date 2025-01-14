Навіщо класти на деко бананову шкірку при запіканні м’яса: лайфхак для ідеального результату

Запікання м’яса – це мистецтво, де важливі всі деталі. Для того, щоб отримати ідеальну страву, слід знати кілька дрібниць.

Одним із цікавих і несподіваних секретів при запіканні м'яса є використання бананової шкірки. Хоч вона здається непридатною для кулінарії, але це справжній природний помічник, повідомляє 24 Канал.

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Як працює бананова шкірка при запіканні

Шкірка створює бар’єр, який захищає м’ясо від пересихання. Під час запікання вона утримує вологу всередині, роблячи страву м’якою. Ще один плюс такого додатка – легкий фруктовий аромат. Особливо це смакуватиме у стравах з курятиною або свининою.



Викладіть шкірку зрізом догори на деко або безпосередньо під м’ясо. Перед запіканням можна натерти м’ясо улюбленими спеціями або маринадом. Бананова шкірка не заважатиме, а лише покращить смак.

М’ясо, запечене на банановій шкірці

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини або курятини;

– 2 – 3 бананові шкірки;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– спеції – до смаку.

Приготування:

Промийте м'ясо, обсушіть і натріть сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Помийте банани перед очищенням. Зніміть шкірку. Застеліть деко банановими шкірками внутрішньою стороною догори. Викладіть м’ясо на шкірку. Полийте його рослинною олією. Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте м’ясо під фольгою 40 – 60 хвилин, залежно від його товщини. Зніміть фольгу за 10 хвилин до кінця, щоб утворилася рум’яна скоринка. Подавайте м’ясо гарячим, видаливши бананові шкірки.

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