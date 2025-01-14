Одним из интересных и неожиданных секретов при запекании мяса является использование банановой кожуры. Хотя она кажется непригодной для кулинарии, но это настоящий природный помощник, сообщает 24 Канал.

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Как работает банановая кожура при запекании

Кожура создает барьер, который защищает мясо от пересыхания. Во время запекания она удерживает влагу внутри, делая блюдо мягким. Еще один плюс такого приложения – легкий фруктовый аромат. Особенно это подойдет в блюдах с курятиной или свининой.



Выложите кожуру срезом вверх на противень или непосредственно под мясо. Перед запеканием можно натереть мясо любимыми специями или маринадом. Банановая кожура не будет мешать, а только улучшит вкус.

Мясо, запеченное на банановой кожуре

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины или курятины;

– 2 – 3 банановые кожуры;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

Промойте мясо, обсушите и натрите солью, перцем и любимыми специями. Помойте бананы перед очисткой. Снимите кожуру. Застелите противень банановыми шкурками внутренней стороной вверх. Выложите мясо на кожуру. Полейте его растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте мясо под фольгой 40 – 60 минут, в зависимости от его толщины. Снимите фольгу за 10 минут до конца, чтобы образовалась румяная корочка. Подавайте мясо горячим, удалив банановые шкурки.

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