З наближенням зими консервування буряка – вдалий метод збереження запасів поживного овоча. Його можна використовувати для приготування різноманітних страв, салатів, закусок та супів.

Повірте, взимку такі закрутки – просто знахідка. Рецептом консервованого буряка ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Анастасію Царлову.

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Як законсервувати буряк на зиму?

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти:

– 7 – 8 кілограмів буряку;

– 200 грамів оцту 9%;

– 2 літри води;

– 200 грамів цукру;

– 2 столові ложки солі.

Консервований буряк: дивіться відео

Приготування:

Буряк добре промийте і відваріть до готовності. У воду додайте 100 грамів оцту 9% для збереження кольору.

Відварений буряк залиште у воді до повного охолодження. А тоді добре промийте, зріжте шкірку та викладіть в чисті банки.

Для маринаду до киплячої води додайте цукор та сіль, коли цукор розтане влийте решту оцту. Перемішайте і доведіть до кипіння.

Зніміть з вогню і гарячим маринадом залийте буряки.

Банки з буряком поставте в каструлю, залийте їх теплою водою та поставте на вогонь від моменту закипання на 30 – 40 хвилин.

Після стерилізації дістаньте і закрутіть.

Готово!

Сподобався рецепт? Тоді й заготуйте собі цей консервований салат на зиму.