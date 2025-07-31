31 липня, 14:20
Взимку подякуєте собі: консервований буряк, який можна і в борщ, і в салат, і на закуску
Основні тези
- Маринований буряк – популярний вибір консервації цього поживного овоча на зиму.
- Таку закрутку можна вживати самостійно або додавати до різноманітних страв, включаючи салати, гарніри та супи.
З наближенням зими консервування буряка – вдалий метод збереження запасів поживного овоча. Його можна використовувати для приготування різноманітних страв, салатів, закусок та супів.
Повірте, взимку такі закрутки – просто знахідка. Рецептом консервованого буряка ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Анастасію Царлову.
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Як законсервувати буряк на зиму?
- Час: 2 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 7 – 8 кілограмів буряку;
– 200 грамів оцту 9%;
– 2 літри води;
– 200 грамів цукру;
– 2 столові ложки солі.
Консервований буряк: дивіться відео
Приготування:
- Буряк добре промийте і відваріть до готовності. У воду додайте 100 грамів оцту 9% для збереження кольору.
- Відварений буряк залиште у воді до повного охолодження. А тоді добре промийте, зріжте шкірку та викладіть в чисті банки.
- Для маринаду до киплячої води додайте цукор та сіль, коли цукор розтане влийте решту оцту. Перемішайте і доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню і гарячим маринадом залийте буряки.
- Банки з буряком поставте в каструлю, залийте їх теплою водою та поставте на вогонь від моменту закипання на 30 – 40 хвилин.
- Після стерилізації дістаньте і закрутіть.
Готово!
Сподобався рецепт? Тоді й заготуйте собі цей консервований салат на зиму.