Варення і не тільки: 5 рецептів, які допоможуть зберегти полуницю на зиму
- Зберегти улюблену полуницю на зиму – завдання кожної господині.
- В цій підбірці кожен знайде рецепт, який дозволить законсервувати полуницю до смаку.
Настав час не лише смакувати улюблену ягоду, а й робити запаси на зиму. На щастя, є достатньо способів та рецептів, які дозволять зберегти полуницю собі до смаку.
Головне завдання кожної господині – зберегти довершений смак улюбленої полуниці, хай би скільки часу їй довелося чекати свого часу. 24 Канал зібрав добірку рецептів, з якими всі зможуть впоратися на "відмінно".
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Рецепт полуничного варення з бананом
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 5
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці
– 2 – 3 банани
– 400 грамів цукру.
Приготування:
- Полуницю очистьте від хвостиків, промийте під водою та розріжте кожну ягоду навпіл.
- Перекладіть у велику миску, засипте цукром і залиште настоюватися приблизно на годину, щоб вона пустила сік.
- Банан очистьте від шкірки та наріжте кружальцями середньої товщини.
- Полуницю разом із соком перекладіть у каструлю, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Варіть приблизно 20 хвилин, знімаючи піну й періодично помішуючи.
- Додайте шматочки банана, знову доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і готуйте ще 30 хвилин, поки варення не загусне.
- Готове варення розлийте в стерилізовані банки, щільно закрийте кришками й залиште остигати за кімнатної температури.
Рецепт полуничного джему
- Час: 2 години
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 800 грамів цукру.
Приготування:
- Полуницю ретельно промийте під проточною водою, видаліть плодоніжки й викладіть на рушник, щоб вона добре обсохла.
- Перекладіть ягоди в глибоку миску, додайте цукор і подрібніть усе блендером до отримання однорідного пюре.
- Отриману масу розлийте по харчових контейнерах або стерилізованих банках.
- Щільно закрийте кришками й помістіть у морозильну камеру.
- Зберігати таке пюре можна в холодильнику до пів року — воно збереже яскравий смак і аромат свіжої полуниці.
Рецепт компоту з полуниці
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів полуниці;
– 3 склянки води;
– 1 склянка цукру.
Приготування:
- Полуницю добре промийте під проточною водою, а потім обережно видаліть плодоніжки. Важливо робити це саме після миття, щоб ягоди не ввібрали зайву вологу.
- Підготуйте банки та кришки: вони мають бути абсолютно чистими. Для надійності обдайте їх окропом. Переконайтеся, що скло та кришки без тріщин і вм’ятин.
- Розкладіть полуницю по банках рівномірно, не притискаючи ягоди.
- Зваріть сироп із води та цукру — доведіть до кипіння, а потім відразу залийте окропом ягоди в банках.
- Швидко закрутіть кришки.
- На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник, поставте банки та залийте холодною водою до половини їх висоти.
- Пастеризуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин.
- Після пастеризації залиште банки у воді до повного охолодження, потім обережно переверніть їх догори дном і залиште так на кілька годин.
Рецепт сухого варення з полуниці
- Час: 4 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 1 кілограм цукру;
– пів літра води;
– 1 склянка цукрової пудри.
Приготування:
- Полуницю добре промийте під водою та видаліть хвостики.
- Підготуйте гарячий сироп із цукру й обережно опустіть у нього ягоди. Доведіть до кипіння.
- Після закипання зніміть з вогню, дайте ягодам охолонути, а потім знову доведіть до кипіння. Повторіть цей процес 5 – 7 разів.
- Слідкуйте, щоб полуниця залишалася цілою й не втратила форму під час уварювання.
- Коли ягоди будуть готові, викладіть їх на дрібну решітку або сито в один шар. Дайте стекти зайвому сиропу, періодично перевертаючи ягоди.
- За бажанням можете підсушити полуницю в духовці при температурі 60 – 70 градусів, залишивши дверцята трохи привідкритими.
- Готові цукати обваляйте в цукровій пудрі. Зберігайте в герметичних контейнерах або паперових пакетах у сухому прохолодному місці.
Рецепт наливки з полуниці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми полуниці;
– 400 грамів цукру;
– 200 грамів лимонів;
– 1 літр горілки.
Приготування:
- Видаліть у полуниці плодоніжки й покладіть ягоди в чисту скляну банку.
- Додайте до полуниці нарізані шматочками лимони разом із шкіркою.
- Засипте усе цукром і влийте спирт.
- Акуратно перемішуйте вміст банки до повного розчинення цукру.
- Щільно закрийте банку кришкою й приберіть у прохолодне темне місце на 6 тижнів.
- Після настоювання процідіть напій через кілька шарів марлі, а потім розлийте наливку в чисті декоративні пляшки.
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