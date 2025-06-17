Варення і не тільки: 5 рецептів, які допоможуть зберегти полуницю на зиму

Настав час не лише смакувати улюблену ягоду, а й робити запаси на зиму. На щастя, є достатньо способів та рецептів, які дозволять зберегти полуницю собі до смаку.

Головне завдання кожної господині – зберегти довершений смак улюбленої полуниці, хай би скільки часу їй довелося чекати свого часу. 24 Канал зібрав добірку рецептів, з якими всі зможуть впоратися на "відмінно". Цікаво Найкращі кабачки на зиму: наче щойно з бочки – цей рецепт повинен бути у кожної господині Рецепт полуничного варення з бананом Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порції: 4 – 5 Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці

– 2 – 3 банани

– 400 грамів цукру. Приготування: Полуницю очистьте від хвостиків, промийте під водою та розріжте кожну ягоду навпіл. Перекладіть у велику миску, засипте цукром і залиште настоюватися приблизно на годину, щоб вона пустила сік. Банан очистьте від шкірки та наріжте кружальцями середньої товщини. Полуницю разом із соком перекладіть у каструлю, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Варіть приблизно 20 хвилин, знімаючи піну й періодично помішуючи. Додайте шматочки банана, знову доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і готуйте ще 30 хвилин, поки варення не загусне. Готове варення розлийте в стерилізовані банки, щільно закрийте кришками й залиште остигати за кімнатної температури. Рецепт полуничного джему Час : 2 години

: 2 години Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 800 грамів цукру. Приготування: Полуницю ретельно промийте під проточною водою, видаліть плодоніжки й викладіть на рушник, щоб вона добре обсохла. Перекладіть ягоди в глибоку миску, додайте цукор і подрібніть усе блендером до отримання однорідного пюре. Отриману масу розлийте по харчових контейнерах або стерилізованих банках. Щільно закрийте кришками й помістіть у морозильну камеру. Зберігати таке пюре можна в холодильнику до пів року — воно збереже яскравий смак і аромат свіжої полуниці. Рецепт компоту з полуниці Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці;

– 3 склянки води;

– 1 склянка цукру. Приготування: Полуницю добре промийте під проточною водою, а потім обережно видаліть плодоніжки. Важливо робити це саме після миття, щоб ягоди не ввібрали зайву вологу. Підготуйте банки та кришки: вони мають бути абсолютно чистими. Для надійності обдайте їх окропом. Переконайтеся, що скло та кришки без тріщин і вм’ятин. Розкладіть полуницю по банках рівномірно, не притискаючи ягоди. Зваріть сироп із води та цукру — доведіть до кипіння, а потім відразу залийте окропом ягоди в банках. Швидко закрутіть кришки. На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник, поставте банки та залийте холодною водою до половини їх висоти. Пастеризуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин. Після пастеризації залиште банки у воді до повного охолодження, потім обережно переверніть їх догори дном і залиште так на кілька годин. Рецепт сухого варення з полуниці Час : 4 години

: 4 години Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 1 кілограм цукру;

– пів літра води;

– 1 склянка цукрової пудри. Приготування: Полуницю добре промийте під водою та видаліть хвостики. Підготуйте гарячий сироп із цукру й обережно опустіть у нього ягоди. Доведіть до кипіння. Після закипання зніміть з вогню, дайте ягодам охолонути, а потім знову доведіть до кипіння. Повторіть цей процес 5 – 7 разів. Слідкуйте, щоб полуниця залишалася цілою й не втратила форму під час уварювання. Коли ягоди будуть готові, викладіть їх на дрібну решітку або сито в один шар. Дайте стекти зайвому сиропу, періодично перевертаючи ягоди. За бажанням можете підсушити полуницю в духовці при температурі 60 – 70 градусів, залишивши дверцята трохи привідкритими. Готові цукати обваляйте в цукровій пудрі. Зберігайте в герметичних контейнерах або паперових пакетах у сухому прохолодному місці. Рецепт наливки з полуниці Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кілограми полуниці;

– 400 грамів цукру;

– 200 грамів лимонів;

– 1 літр горілки. Приготування: Видаліть у полуниці плодоніжки й покладіть ягоди в чисту скляну банку. Додайте до полуниці нарізані шматочками лимони разом із шкіркою. Засипте усе цукром і влийте спирт. Акуратно перемішуйте вміст банки до повного розчинення цукру. Щільно закрийте банку кришкою й приберіть у прохолодне темне місце на 6 тижнів. Після настоювання процідіть напій через кілька шарів марлі, а потім розлийте наливку в чисті декоративні пляшки. Легендарна страва Карпат: як приготувати "залізний" борщ.