Главная задача каждой хозяйки – сохранить совершенный вкус любимой клубники, сколько бы времени ей ни пришлось ждать своего часа. 24 Канал собрал подборку рецептов, с которыми все смогут справиться на "отлично".
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Рецепт клубничного варенья с бананом
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 5
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники
– 2 – 3 банана
– 400 граммов сахара.
Приготовление:
- Клубнику очистите от хвостиков, промойте под водой и разрежьте каждую ягоду пополам.
- Переложите в большую миску, засыпьте сахаром и оставьте настаиваться примерно на час, чтобы она пустила сок.
- Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками средней толщины.
- Клубнику вместе с соком переложите в кастрюлю, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите примерно 20 минут, снимая пену и периодически помешивая.
- Добавьте кусочки банана, снова доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте еще 30 минут, пока варенье не загустеет.
- Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и оставьте остывать при комнатной температуре.
Рецепт клубничного джема
- Время: 2 часа
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 800 граммов сахара.
Приготовление:
- Клубнику тщательно промойте под проточной водой, удалите плодоножки и выложите на полотенце, чтобы она хорошо обсохла.
- Переложите ягоды в глубокую миску, добавьте сахар и измельчите все блендером до получения однородного пюре.
- Полученную массу разлейте по пищевым контейнерам или стерилизованным банкам.
- Плотно закройте крышками и поместите в морозильную камеру.
- Хранить такое пюре можно в холодильнике до полугода - оно сохранит яркий вкус и аромат свежей клубники.
Рецепт компота из клубники
- Время: 60 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов клубники;
– 3 стакана воды;
– 1 стакан сахара.
Приготовление:
- Клубнику хорошо промойте под проточной водой, а затем осторожно удалите плодоножки. Важно делать это именно после мытья, чтобы ягоды не впитали лишнюю влагу.
- Подготовьте банки и крышки: они должны быть абсолютно чистыми. Для надежности обдайте их кипятком. Убедитесь, что стекло и крышки без трещин и вмятин.
- Разложите клубнику по банкам равномерно, не прижимая ягоды.
- Сварите сироп из воды и сахара – доведите до кипения, а затем сразу залейте кипятком ягоды в банках.
- Быстро закрутите крышки.
- На дно большой кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте банки и залейте холодной водой до половины их высоты.
- Пастеризуйте на медленном огне примерно 15 минут.
- После пастеризации оставьте банки в воде до полного остывания, затем осторожно переверните их вверх дном и оставьте так на несколько часов.
Рецепт сухого варенья из клубники
- Время: 4 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– пол литра воды;
– 1 стакан сахарной пудры.
Приготовление:
- Клубнику хорошо промойте под водой и удалите хвостики.
- Подготовьте горячий сироп из сахара и осторожно опустите в него ягоды. Доведите до кипения.
- После закипания снимите с огня, дайте ягодам остыть, а затем снова доведите до кипения. Повторите этот процесс 5 – 7 раз.
- Следите, чтобы клубника оставалась целой и не потеряла форму во время уваривания.
- Когда ягоды будут готовы, выложите их на мелкую решетку или сито в один слой. Дайте стечь лишнему сиропу, периодически переворачивая ягоды.
- По желанию можете подсушить клубнику в духовке при температуре 60 – 70 градусов, оставив дверцу немного приоткрытой.
- Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре. Храните в герметичных контейнерах или бумажных пакетах в сухом прохладном месте.
Рецепт наливки из клубники
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма клубники;
– 400 граммов сахара;
– 200 граммов лимонов;
– 1 литр водки.
Приготовление:
- Удалите у клубники плодоножки и положите ягоды в чистую стеклянную банку.
- Добавьте к клубнике нарезанные кусочками лимоны вместе с кожурой.
- Засыпьте все сахаром и влейте спирт.
- Аккуратно перемешивайте содержимое банки до полного растворения сахара.
- Плотно закройте банку крышкой и уберите в прохладное темное место на 6 недель.
- После настаивания процедите напиток через несколько слоев марли, а затем разлейте наливку в чистые декоративные бутылки.
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