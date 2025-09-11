Компот зі слив – одна з найпростіших закруток, яка тішить одним з найефектніших смаків. Усе завдяки особливості фрукта, адже крім води та цукру більше нічого додавати й не потрібно.

Вода, сливи та цукор – ось і все, що потрібно для ароматного та насиченого напою на зиму. Сливи – це фрукт, який подарує особливий смак та нагадає спекотні літні дні. 24 Канал пропонує подарувати собі можливість насолодитися компотом зі слив за простим рецептом порталу Shuba.

Не пропустіть Додаткова порція смаку та здоровʼя: 3 супердобавки до салату від кулінарної блогерки

Як заготувати компот на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2 банки по 3 літри

Інгредієнти:

– 1 кілограм слив;

– 1 кілограм цукру;

– 6 літрів води

Приготування:

Сливи добре миємо та проколюємо голкою, щоб вони не полопалися під час заливання. У каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння, додаємо цукор і перемішуємо до повного розчинення. Ще раз доводимо сироп до кипіння. Підготовлені сливи розкладаємо по стерильних банках і заливаємо гарячим сиропом. Залишаємо банки на 10 – 15 хвилин, за потреби доливаємо сироп і закручуємо простерилізованими кришками.

Смачного!

Який цікавий напій варто спробувати?