Компот из слив – одна из самых простых закруток, которая радует одним из самых эффектных вкусов. Все благодаря особенности фрукта, ведь кроме воды и сахара больше ничего добавлять и не нужно.

Вода, сливы и сахар – вот и все, что нужно для ароматного и насыщенного напитка на зиму. Сливы – это фрукт, который подарит особый вкус и напомнит жаркие летние дни. 24 Канал предлагает подарить себе возможность насладиться компотом из слив по простому рецепту портала Shuba.

Как заготовить компот на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 банки по 3 литра

Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 1 килограмм сахара;

– 6 литров воды

Приготовление:

Сливы хорошо моем и прокалываем иглой, чтобы они не полопались во время заливки. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения, добавляем сахар и перемешиваем до полного растворения. Еще раз доводим сироп до кипения. Подготовленные сливы раскладываем по стерильным банкам и заливаем горячим сиропом. Оставляем банки на 10 – 15 минут, при необходимости доливаем сироп и закручиваем простерилизованными крышками.

Приятного аппетита!

