11 сентября, 10:46
Самый глубокий вкус из всех: компот из слив на зиму, с которым забывают о других напитках
Основні тези
- Компот из слив является одной из самых простых закруток, что имеет эффектный вкус.
- Для приготовления нужны только сливы, вода и сахар.
Компот из слив – одна из самых простых закруток, которая радует одним из самых эффектных вкусов. Все благодаря особенности фрукта, ведь кроме воды и сахара больше ничего добавлять и не нужно.
Вода, сливы и сахар – вот и все, что нужно для ароматного и насыщенного напитка на зиму. Сливы – это фрукт, который подарит особый вкус и напомнит жаркие летние дни. 24 Канал предлагает подарить себе возможность насладиться компотом из слив по простому рецепту портала Shuba.
Как заготовить компот на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 2 банки по 3 литра
Ингредиенты:
– 1 килограмм слив;
– 1 килограмм сахара;
– 6 литров воды
Приготовление:
- Сливы хорошо моем и прокалываем иглой, чтобы они не полопались во время заливки.
- В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения, добавляем сахар и перемешиваем до полного растворения. Еще раз доводим сироп до кипения.
- Подготовленные сливы раскладываем по стерильным банкам и заливаем горячим сиропом.
- Оставляем банки на 10 – 15 минут, при необходимости доливаем сироп и закручиваем простерилизованными крышками.
Приятного аппетита!
