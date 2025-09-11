Вода, сливы и сахар – вот и все, что нужно для ароматного и насыщенного напитка на зиму. Сливы – это фрукт, который подарит особый вкус и напомнит жаркие летние дни. 24 Канал предлагает подарить себе возможность насладиться компотом из слив по простому рецепту портала Shuba.

Не пропустите Дополнительная порция вкуса и здоровья: 3 супердобавки к салату от кулинарного блогера

Как заготовить компот на зиму?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2 банки по 3 литра

Ингредиенты:
– 1 килограмм слив;
– 1 килограмм сахара;
– 6 литров воды

Приготовление:

  1. Сливы хорошо моем и прокалываем иглой, чтобы они не полопались во время заливки.
  2. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения, добавляем сахар и перемешиваем до полного растворения. Еще раз доводим сироп до кипения.
  3. Подготовленные сливы раскладываем по стерильным банкам и заливаем горячим сиропом.
  4. Оставляем банки на 10 – 15 минут, при необходимости доливаем сироп и закручиваем простерилизованными крышками.

Приятного аппетита!

Какой интересный напиток стоит попробовать?

  • Буквально за считанные секунды вы можете приготовить любимый коктейль звездной Леди Гаги.
  • Этот напиток происходит из Испании и является гордостью басков.
  • Вино с колой – это сочетание, которое точно стоит попробовать.