30 квітня, 20:02
Елегантна вечеря без зайвих зусиль: як правильно запікати спаржу – рецепт без турбот
Спаржа – це справжній хіт сезону, яким точно треба скористатися. Її приготування елементарне, а результат при цьому виходить неймовірний.
Спаржу цілком по праву вважають одним з кращих гарнірів сезону, адже вона поєднує в собі користь та довершений смак. Як її приготувати, щоб зберегти усі корисні елементи та гарантувати неймовірний смак – розповість 24 Канал з посиланням на Shuba.
До теми Насолоджуємося, поки є нагода: простий рецепт смачнющої спаржі – не треба її варити
Рецепт запеченої спаржі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів спаржі;
– 240 мілілітрів оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 210 градусів. Спаржу промийте, обсушіть, і якщо стебла мають жорсткі кінці — обріжте їх. За потреби нижню частину почистьте ножем або овочечисткою.
- Викладіть спаржу на деко, застелене фольгою, рівним шаром.
- Збризніть овочі оливковою олією, приправте сіллю та чорним перцем.
- Посипте зверху подрібненим часником.
- Запікайте 10 – 15 хвилин до м’якості та легкої рум’яності. Готову спаржу можна подавати одразу.
Смачного!
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