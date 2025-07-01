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1 липня, 08:28
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Корисно та оригінально: готуємо запечену вівсянку, від якої в захваті навіть дорослі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Запечена вівсянка – оригінальний сніданок, який подобається дітям та дорослим.
  • З цим рецептом вам не доведеться довго стояти біля плити.

Звичні сніданки можуть набридати та не дарувати тих емоцій, що зазвичай. В такому випадку варто додати трішки оригінальності та приготувати давно знайомі страви в новий спосіб.

Запечена вівсянка стане для вас приємним відкриттям. Ягоди або фрукти можна обирати на власний смак, а стояти біля плити з нею не доведеться, розповідає 24 Канал.

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Рецепт запеченої вівсянки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 180 грамів ягід або фруктів;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.

Приготування

  1. Висипте вівсяні пластівці у жаростійку миску й залийте їх молоком.

  2. Додайте до пластівців натерте або нарізане маленькими кубиками яблуко. Добре перемішайте масу.

  3. Потім додайте у суміш мед, щіпку кориці та подрібнені волоські горіхи. Знову перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів.

  4. Поставте вівсяну запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте приблизно 20 – 25 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!

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