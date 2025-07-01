Корисно та оригінально: готуємо запечену вівсянку, від якої в захваті навіть дорослі

Звичні сніданки можуть набридати та не дарувати тих емоцій, що зазвичай. В такому випадку варто додати трішки оригінальності та приготувати давно знайомі страви в новий спосіб.

Запечена вівсянка стане для вас приємним відкриттям. Ягоди або фрукти можна обирати на власний смак, а стояти біля плити з нею не доведеться, розповідає 24 Канал. Читайте також Пухкі неначе хмаринка: особливий рецепт улюблених сирників – увесь секрет в борошні Рецепт запеченої вівсянки Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 180 грамів ягід або фруктів;

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 120 мілілітрів молока;

– 12 грамів меду;

– щіпка кориці;

– жменя горіхів. Приготування: Висипте вівсяні пластівці у жаростійку миску й залийте їх молоком. Додайте до пластівців натерте або нарізане маленькими кубиками яблуко. Добре перемішайте масу. Потім додайте у суміш мед, щіпку кориці та подрібнені волоські горіхи. Знову перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів. Поставте вівсяну запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте приблизно 20 – 25 хвилин до рум’яної скоринки. Смачного! Смачно та ситно для всієї сімʼї: простий рецепт кабачкових млинців.