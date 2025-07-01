Корисно та оригінально: готуємо запечену вівсянку, від якої в захваті навіть дорослі
- Запечена вівсянка – оригінальний сніданок, який подобається дітям та дорослим.
- З цим рецептом вам не доведеться довго стояти біля плити.
Звичні сніданки можуть набридати та не дарувати тих емоцій, що зазвичай. В такому випадку варто додати трішки оригінальності та приготувати давно знайомі страви в новий спосіб.
Запечена вівсянка стане для вас приємним відкриттям. Ягоди або фрукти можна обирати на власний смак, а стояти біля плити з нею не доведеться, розповідає 24 Канал.
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Рецепт запеченої вівсянки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 180 грамів ягід або фруктів;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.
Приготування:
Висипте вівсяні пластівці у жаростійку миску й залийте їх молоком.
Додайте до пластівців натерте або нарізане маленькими кубиками яблуко. Добре перемішайте масу.
Потім додайте у суміш мед, щіпку кориці та подрібнені волоські горіхи. Знову перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів.
Поставте вівсяну запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте приблизно 20 – 25 хвилин до рум’яної скоринки.
Смачного!
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