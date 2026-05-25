Легендарна полуниця "по-панськи" на зиму: починаємо заготівлю улюбленої ягоди

У сезон полуниці важливо не лише встигнути насолодитися улюбленої ягодою, а й потурбуватися про запаси. На щастя, з цим не виникне жодних турбот, якщо мати під рукою правильний рецепт.

Полуниця "по-панськи" – це гарний спосіб зберегти смак ягоди на тривалий час. Ягода залишиться цілою, а на додаток ви отримаєте чудовий сироп, який можна використати у десертах або напоях, розповідає "Господинька". Як заготувати полуницю по-панськи? Інгредієнти:

– 1,5 кілограма полуниці;

– 900 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку. Ідеальний результат без зайвих турбот / Фото "Господинька" Приготування: Полуницю миємо та просушуємо, обрізаємо хвостики та перекладаємо у каструлю. Засипаємо в каструлю та ставимо на ніч у холодильник – ягода пустить багато соку. Стерилізуємо банки у зручний спосіб. Ставимо полуницю на вогонь вище середнього, додаємо решту цукру та дуже обережно перемішуємо. Коли маса закипить – знімаємо піну. Додаємо лимонну кислоту та варимо на кипіння близько 5 хвилин. Розливаємо полуницю по банках, закриваємо та зберігаємо у темному прохолодному місці.