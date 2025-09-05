Укр Рус
5 вересня, 10:06
Навіть не треба маринаду: як приготувати курочку, щоб вона залишилася соковитою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Запікання курячого філе при низькій температурі 100 – 110 градусів протягом 2 годин дозволяє зберегти його соковитість.
  • Після приготування філе потрібно залишити на 10 хвилин для рівномірного розподілу соків, а для золотистої скоринки можна швидко обсмажити мʼясо на сковороді.

Куряче філе – один з найпопулярніших продуктів на наших столах. І головне завдання при його приготуванні полягає у збереженні соковитості мʼяса.

Маринад – один з найпопулярніших способів не просто зберегти соковитість мʼяса, а й надати йому нових смакових акцентів. Але ви можете приготувати філе в такий спосіб, щоб загрози пересушування не було взагалі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

Як зберегти соковитість курячого філе? 

Запікання при низьких температурах – це перевірений спосіб, з яким ваше мʼясо просто танутиме у роті. Достатньо виставити температуру на рівні 100 – 110 градусів, і готувати мʼясо близько 2 годин. 

Важливо!

Після приготування філе потрібно залишити цілим на 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися. 

Якщо ж вам дуже хочеться золотистої скоринки – жодних проблем. Просто після запікання швидко обсмажте мʼясо на сковороді при високій температурі. 

Чи можна готувати при низьких температурах інше куряче мʼясо? 

Цілком, але в інших частинах мʼяса більше жиру, який розтопиться саме при нормальній температурі – 170 – 180 градусів. 