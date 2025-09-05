Маринад – один з найпопулярніших способів не просто зберегти соковитість мʼяса, а й надати йому нових смакових акцентів. Але ви можете приготувати філе в такий спосіб, щоб загрози пересушування не було взагалі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Як зберегти соковитість курячого філе?

Запікання при низьких температурах – це перевірений спосіб, з яким ваше мʼясо просто танутиме у роті. Достатньо виставити температуру на рівні 100 – 110 градусів, і готувати мʼясо близько 2 годин.

Важливо!



Після приготування філе потрібно залишити цілим на 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.

Якщо ж вам дуже хочеться золотистої скоринки – жодних проблем. Просто після запікання швидко обсмажте мʼясо на сковороді при високій температурі.

Чи можна готувати при низьких температурах інше куряче мʼясо?

Цілком, але в інших частинах мʼяса більше жиру, який розтопиться саме при нормальній температурі – 170 – 180 градусів.