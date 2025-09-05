Маринад – один из самых популярных способов не просто сохранить сочность мяса, но и придать ему новых вкусовых акцентов. Но вы можете приготовить филе таким образом, чтобы угрозы пересушивания не было вообще, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Как сохранить сочность куриного филе?

Запекание при низких температурах – это проверенный способ, с которым ваше мясо просто будет таять во рту. Достаточно выставить температуру на уровне 100 – 110 градусов, и готовить мясо около 2 часов.

После приготовления филе нужно оставить целым на 10 минут, чтобы соки равномерно распределились.

Если же вам очень хочется золотистой корочки – никаких проблем. Просто после запекания быстро обжарьте мясо на сковороде при высокой температуре.

Можно ли готовить при низких температурах другое куриное мясо?

Вполне, но в других частях мяса больше жира, который растопится именно при нормальной температуре – 170 – 180 градусов.