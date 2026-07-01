Не пускайте всю вишню на компот: 4 заготовки, які взимку відкриєте першими

Вишня в сезон не лежить довго: ягоди швидко пускають сік і м’якнуть, тому їх краще одразу розкласти за призначенням. Частину можна залишити на компоти, частину – підготувати для випічки, а з решти зробити солодкі заготовки.

Найзручніше одразу мати кілька різних запасів. Вишню з кісточками заморожують для напоїв, без кісточок – для пирогів і вареників, а ще з неї готують ягоди у власному соку та домашні цукати, зазначає Смачно та гарно вдома. Цікаво Суп, який не треба варити: ідеальний гаспачо для аномальної спеки Як заморозити вишню з кісточками на компот? Час: 30 – 40 хвилин + заморожування

30 – 40 хвилин + заморожування Порцій: довільна кількість Інгредієнти:

– стигла вишня. Як правильно зберегти вишню на зиму: дивіться відео Приготування: Вишні переберіть, видаліть хвостики та добре помийте. Кісточки для цього способу виймати не потрібно. Розкладіть ягоди на рушнику й залиште, щоб вони повністю обсохли. Суху вишню перекладіть у зіп-пакети. Щоб заготовка займала менше місця в морозилці й не вбирала сторонні запахи, вставте в пакет соломинку для коктейлів, притисніть краї пакета й витягніть через соломинку повітря. Після цього швидко закрийте пакет. Так вийде проста домашня вакуумація без спеціального пристрою. Підготовлені пакети з вишнею покладіть у морозилку та використовуйте взимку для компотів. Як заморозити вишню без кісточок для випічки? Час: 40 – 60 хвилин + заморожування

40 – 60 хвилин + заморожування Порцій: приблизно 4 пакети по 500 грамів Інгредієнти:

– 2 кілограми вишень без кісточок. Приготування: Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики й тільки після цього вийміть кісточки. Це можна зробити спеціальним пристроєм, шпилькою або паличкою для суші. Підготовлені ягоди розкладіть у зіп-пакети порційно, приблизно по 500 грамів у кожен. Такий об’єм зручно діставати на одне приготування. Трохи притисніть вишні в пакеті, щоб випустити зайву рідину й повітря. За бажанням зробіть домашню вакуумацію за допомогою соломинки: вставте її в пакет, майже повністю закрийте застібку, витягніть повітря та одразу щільно закрийте пакет. Зберігайте таку вишню в морозилці та використовуйте для пирогів, тортів, булочок, вареників та інших десертів. Як приготувати вишню у власному соку на зиму? Час : 40 – 50 хвилин

: 40 – 50 хвилин Порцій: залежить від об’єму банок Інгредієнти:

– 2,5 кілограма вишень без кісточок;

– 1,2 кілограма цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти. Приготування: Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики та кісточки. Перекладіть 2,5 кілограма підготовлених ягід у велику миску або каструлю, додайте 200 грамів цукру та добре перемішайте, щоб він рівномірно розподілився між вишнями. Поставте посуд із ягодами на вогонь і прогрівайте, доки вишні пустять сік, а цукор повністю розчиниться. Коли рідина стане однорідною і в ній уже не буде крупинок цукру, всипте ще 1 кілограм цукру. Загалом на цю кількість вишень потрібно 1,2 кілограма цукру. Додайте чайну ложку лимонної кислоти, добре перемішайте й доведіть масу до кипіння. Якщо з’являється піна, зніміть її. Після закипання варіть вишню 5 хвилин на середньому вогні. Гарячу вишню у власному соку розкладіть у стерилізовані банки до самого верху, закрийте стерилізованими кришками та закрутіть звичайним способом. Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть заготовку в підвал, прохолодну комору або темну шафу. Як приготувати домашні цукати з вишні? Час : 1 день + 8 годин сушіння

: 1 день + 8 годин сушіння Порцій: залежить від соковитості вишні Інгредієнти:

– 2,5 кілограма вишень без кісточок;

– 1 кілограм цукру. Приготування: Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики та кісточки. Перекладіть 2,5 кілограма підготовлених ягід у миску. Якщо ягід багато, розділіть їх у дві миски, щоб було зручніше перемішувати. Додайте 1 кілограм цукру й добре перемішайте, щоб він рівномірно покрив вишні. Залиште ягоди, щоб вони пустили сік і цукор почав розчинятися. У теплу погоду миску можна поставити на сонце приблизно на 2 години, так процес піде швидше. Коли вишні пустять достатньо соку, поставте сито над каструлею та процідіть ягоди. Вишні перекладіть назад у миску, а сироп поставте на вогонь. Доведіть його до кипіння й проваріть 2 хвилини, за потреби знімаючи піну. Гарячим сиропом одразу залийте вишні, перемішайте та залиште на 3 – 4 години. Після цього знову відцідіть сироп через сито, вишні поверніть у миску, а сироп повторно доведіть до кипіння й проваріть 2 хвилини. Залийте ним ягоди вдруге, перемішайте та залиште ще на 3 – 4 години. Таку саму процедуру повторіть утретє: відцідіть сироп, проваріть його 2 хвилини від моменту кипіння, гарячим залийте вишні та знову залиште на 3 – 4 години. Після останнього настоювання викладіть ягоди в сито й дайте всій рідині добре стекти. Сироп, що залишився, можна проварити 5 хвилин, закрити в банки й використати для просочування бісквітів або приготування компоту. Вишні розкладіть на піддонах сушарки та сушіть до повного висихання. Вони мають залишитися м’якими, але без крапель рідини всередині. У старій сушарці це може зайняти приблизно 8 годин, у новіших моделях час може бути меншим. Також цукати можна сушити в духовці на найнижчій температурі з конвекцією, трохи прочинивши дверцята, або на сонці, обов’язково накривши від комах. Готові цукати перекладіть у герметичний пакет або суху банку з кришкою та зберігайте в холодильнику.