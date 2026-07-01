Не пускайте всю вишню на компот: 4 заготовки, які взимку відкриєте першими
Вишня в сезон не лежить довго: ягоди швидко пускають сік і м’якнуть, тому їх краще одразу розкласти за призначенням. Частину можна залишити на компоти, частину – підготувати для випічки, а з решти зробити солодкі заготовки.
Найзручніше одразу мати кілька різних запасів. Вишню з кісточками заморожують для напоїв, без кісточок – для пирогів і вареників, а ще з неї готують ягоди у власному соку та домашні цукати, зазначає Смачно та гарно вдома.
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Як заморозити вишню з кісточками на компот?
- Час: 30 – 40 хвилин + заморожування
- Порцій: довільна кількість
Інгредієнти:
– стигла вишня.
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Приготування:
- Вишні переберіть, видаліть хвостики та добре помийте.
- Кісточки для цього способу виймати не потрібно.
- Розкладіть ягоди на рушнику й залиште, щоб вони повністю обсохли. Суху вишню перекладіть у зіп-пакети. Щоб заготовка займала менше місця в морозилці й не вбирала сторонні запахи, вставте в пакет соломинку для коктейлів, притисніть краї пакета й витягніть через соломинку повітря.
- Після цього швидко закрийте пакет. Так вийде проста домашня вакуумація без спеціального пристрою.
- Підготовлені пакети з вишнею покладіть у морозилку та використовуйте взимку для компотів.
Як заморозити вишню без кісточок для випічки?
- Час: 40 – 60 хвилин + заморожування
- Порцій: приблизно 4 пакети по 500 грамів
Інгредієнти:
– 2 кілограми вишень без кісточок.
Приготування:
- Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики й тільки після цього вийміть кісточки. Це можна зробити спеціальним пристроєм, шпилькою або паличкою для суші.
- Підготовлені ягоди розкладіть у зіп-пакети порційно, приблизно по 500 грамів у кожен. Такий об’єм зручно діставати на одне приготування.
- Трохи притисніть вишні в пакеті, щоб випустити зайву рідину й повітря. За бажанням зробіть домашню вакуумацію за допомогою соломинки: вставте її в пакет, майже повністю закрийте застібку, витягніть повітря та одразу щільно закрийте пакет.
- Зберігайте таку вишню в морозилці та використовуйте для пирогів, тортів, булочок, вареників та інших десертів.
Як приготувати вишню у власному соку на зиму?
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порцій: залежить від об’єму банок
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма вишень без кісточок;
– 1,2 кілограма цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти.
Приготування:
- Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики та кісточки.
- Перекладіть 2,5 кілограма підготовлених ягід у велику миску або каструлю, додайте 200 грамів цукру та добре перемішайте, щоб він рівномірно розподілився між вишнями.
- Поставте посуд із ягодами на вогонь і прогрівайте, доки вишні пустять сік, а цукор повністю розчиниться.
- Коли рідина стане однорідною і в ній уже не буде крупинок цукру, всипте ще 1 кілограм цукру.
- Загалом на цю кількість вишень потрібно 1,2 кілограма цукру. Додайте чайну ложку лимонної кислоти, добре перемішайте й доведіть масу до кипіння. Якщо з’являється піна, зніміть її.
- Після закипання варіть вишню 5 хвилин на середньому вогні.
- Гарячу вишню у власному соку розкладіть у стерилізовані банки до самого верху, закрийте стерилізованими кришками та закрутіть звичайним способом.
- Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.
- Після цього перенесіть заготовку в підвал, прохолодну комору або темну шафу.
Як приготувати домашні цукати з вишні?
- Час: 1 день + 8 годин сушіння
- Порцій: залежить від соковитості вишні
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма вишень без кісточок;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики та кісточки.
- Перекладіть 2,5 кілограма підготовлених ягід у миску. Якщо ягід багато, розділіть їх у дві миски, щоб було зручніше перемішувати.
- Додайте 1 кілограм цукру й добре перемішайте, щоб він рівномірно покрив вишні. Залиште ягоди, щоб вони пустили сік і цукор почав розчинятися.
- У теплу погоду миску можна поставити на сонце приблизно на 2 години, так процес піде швидше. Коли вишні пустять достатньо соку, поставте сито над каструлею та процідіть ягоди. Вишні перекладіть назад у миску, а сироп поставте на вогонь.
- Доведіть його до кипіння й проваріть 2 хвилини, за потреби знімаючи піну.
- Гарячим сиропом одразу залийте вишні, перемішайте та залиште на 3 – 4 години. Після цього знову відцідіть сироп через сито, вишні поверніть у миску, а сироп повторно доведіть до кипіння й проваріть 2 хвилини.
- Залийте ним ягоди вдруге, перемішайте та залиште ще на 3 – 4 години.
- Таку саму процедуру повторіть утретє: відцідіть сироп, проваріть його 2 хвилини від моменту кипіння, гарячим залийте вишні та знову залиште на 3 – 4 години.
- Після останнього настоювання викладіть ягоди в сито й дайте всій рідині добре стекти. Сироп, що залишився, можна проварити 5 хвилин, закрити в банки й використати для просочування бісквітів або приготування компоту.
- Вишні розкладіть на піддонах сушарки та сушіть до повного висихання. Вони мають залишитися м’якими, але без крапель рідини всередині.
- У старій сушарці це може зайняти приблизно 8 годин, у новіших моделях час може бути меншим.
- Також цукати можна сушити в духовці на найнижчій температурі з конвекцією, трохи прочинивши дверцята, або на сонці, обов’язково накривши від комах.
- Готові цукати перекладіть у герметичний пакет або суху банку з кришкою та зберігайте в холодильнику.