Найзручніше одразу мати кілька різних запасів. Вишню з кісточками заморожують для напоїв, без кісточок – для пирогів і вареників, а ще з неї готують ягоди у власному соку та домашні цукати, зазначає Смачно та гарно вдома.

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Як заморозити вишню з кісточками на компот?

Час: 30 – 40 хвилин + заморожування

30 – 40 хвилин + заморожування Порцій: довільна кількість

Інгредієнти:

– стигла вишня.

Як правильно зберегти вишню на зиму: дивіться відео

Приготування:

Вишні переберіть, видаліть хвостики та добре помийте. Кісточки для цього способу виймати не потрібно. Розкладіть ягоди на рушнику й залиште, щоб вони повністю обсохли. Суху вишню перекладіть у зіп-пакети. Щоб заготовка займала менше місця в морозилці й не вбирала сторонні запахи, вставте в пакет соломинку для коктейлів, притисніть краї пакета й витягніть через соломинку повітря. Після цього швидко закрийте пакет. Так вийде проста домашня вакуумація без спеціального пристрою. Підготовлені пакети з вишнею покладіть у морозилку та використовуйте взимку для компотів.

Як заморозити вишню без кісточок для випічки?

Час: 40 – 60 хвилин + заморожування

40 – 60 хвилин + заморожування Порцій: приблизно 4 пакети по 500 грамів

Інгредієнти:

– 2 кілограми вишень без кісточок.

Приготування:

Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики й тільки після цього вийміть кісточки. Це можна зробити спеціальним пристроєм, шпилькою або паличкою для суші. Підготовлені ягоди розкладіть у зіп-пакети порційно, приблизно по 500 грамів у кожен. Такий об’єм зручно діставати на одне приготування. Трохи притисніть вишні в пакеті, щоб випустити зайву рідину й повітря. За бажанням зробіть домашню вакуумацію за допомогою соломинки: вставте її в пакет, майже повністю закрийте застібку, витягніть повітря та одразу щільно закрийте пакет. Зберігайте таку вишню в морозилці та використовуйте для пирогів, тортів, булочок, вареників та інших десертів.

Як приготувати вишню у власному соку на зиму?

Час : 40 – 50 хвилин

: 40 – 50 хвилин Порцій: залежить від об’єму банок

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма вишень без кісточок;

– 1,2 кілограма цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

Вишні переберіть, помийте, видаліть хвостики та кісточки. Перекладіть 2,5 кілограма підготовлених ягід у велику миску або каструлю, додайте 200 грамів цукру та добре перемішайте, щоб він рівномірно розподілився між вишнями. Поставте посуд із ягодами на вогонь і прогрівайте, доки вишні пустять сік, а цукор повністю розчиниться. Коли рідина стане однорідною і в ній уже не буде крупинок цукру, всипте ще 1 кілограм цукру. Загалом на цю кількість вишень потрібно 1,2 кілограма цукру. Додайте чайну ложку лимонної кислоти, добре перемішайте й доведіть масу до кипіння. Якщо з’являється піна, зніміть її. Після закипання варіть вишню 5 хвилин на середньому вогні. Гарячу вишню у власному соку розкладіть у стерилізовані банки до самого верху, закрийте стерилізованими кришками та закрутіть звичайним способом. Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть заготовку в підвал, прохолодну комору або темну шафу.

Як приготувати домашні цукати з вишні?

Час : 1 день + 8 годин сушіння

: 1 день + 8 годин сушіння Порцій: залежить від соковитості вишні

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма вишень без кісточок;

– 1 кілограм цукру.

Приготування: