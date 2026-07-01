Удобнее всего сразу иметь несколько разных запасов. Вишню с косточками замораживают для напитков, без косточек – для пирогов и вареников, а еще из нее готовят ягоды в собственном соку и домашние цукаты, отмечает "Вкусно и красиво дома".

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Как заморозить вишню с косточками на компот?

  • Время: 30 – 40 минут + замораживание
  • Порций: любое количество

Ингредиенты:
– спелая вишня.

Как правильно заготовить вишню на зиму: смотрите видео

Приготовление:

  1. Вишни переберите, удалите плодоножки и хорошо вымойте.
  2. Косточки для этого способа вынимать не нужно.
  3. Разложите ягоды на полотенце и оставьте, чтобы они полностью высохли. Сухую вишню переложите в зип-пакеты. Чтобы заготовка занимала меньше места в морозилке и не впитывала посторонние запахи, вставьте в пакет соломинку для коктейлей, прижмите края пакета и вытяните через соломинку воздух.
  4. После этого быстро закройте пакет. Так получится простая домашняя вакуумизация без специального устройства.
  5. Подготовленные пакеты с вишней положите в морозилку и используйте зимой для компотов.

Как заморозить вишню без косточек для выпечки?

  • Время: 40 – 60 минут + замораживание
  • Порций: примерно 4 пакета по 500 граммов

Ингредиенты:
– 2 килограмма вишен без косточек.

Приготовление:

  1. Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и только после этого удалите косточки. Это можно сделать специальным приспособлением, булавкой или палочкой для суши.
  2. Подготовленные ягоды разложите по пакетам-зип-мешкам порционно, примерно по 500 граммов в каждый. Такой объем удобно доставать для одного приготовления.
  3. Слегка прижмите вишни в пакете, чтобы выпустить лишнюю жидкость и воздух. По желанию сделайте домашнюю вакуумацию с помощью соломинки: вставьте ее в пакет, почти полностью закройте застежку, вытяните воздух и сразу плотно закройте пакет.
  4. Храните такую вишню в морозилке и используйте для пирогов, тортов, булочек, вареников и других десертов.

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму?

  • Время: 40 – 50 минут
  • Порций: зависит от объема банок

Ингредиенты:
– 2,5 килограмма вишен без косточек;
– 1,2 килограмма сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и косточки.
  2. Переложите 2,5 килограмма подготовленных ягод в большую миску или кастрюлю, добавьте 200 граммов сахара и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился между вишнями.
  3. Поставьте посуду с ягодами на огонь и прогревайте, пока вишни не пустят сок, а сахар полностью не растворится.
  4. Когда жидкость станет однородной и в ней уже не будет крупинок сахара, добавьте еще 1 килограмм сахара.
  5. Всего на это количество вишен потребуется 1,2 килограмма сахара. Добавьте чайную ложку лимонной кислоты, хорошо перемешайте и доведите массу до кипения. Если появляется пена, снимите ее.
  6. После закипания варите вишню 5 минут на среднем огне.
  7. Горячую вишню в собственном соку разложите по стерилизованным банкам до самого верха, закройте стерилизованными крышками и закрутите обычным способом.
  8. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.
  9. После этого перенесите заготовку в подвал, прохладную кладовую или темный шкаф.

Как приготовить домашние цукаты из вишни?

  • Время: 1 день + 8 часов сушки
  • Порций: зависит от сочности вишни

Ингредиенты:
– 2,5 килограмма вишен без косточек;
– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

  1. Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и косточки.
  2. Переложите 2,5 килограмма подготовленных ягод в миску. Если ягод много, разделите их на две миски, чтобы было удобнее перемешивать.
  3. Добавьте 1 килограмм сахара и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно покрыл вишни. Оставьте ягоды, чтобы они пустили сок и сахар начал растворяться.
  4. В теплую погоду миску можно поставить на солнце примерно на 2 часа, так процесс пойдет быстрее. Когда вишни пустят достаточно сока, поставьте сито над кастрюлей и процедите ягоды. Вишни переложите обратно в миску, а сироп поставьте на огонь.
  5. Доведите его до кипения и проварите 2 минуты, при необходимости снимая пену.
  6. Горячим сиропом сразу залейте вишни, перемешайте и оставьте на 3 – 4 часа. После этого снова процедите сироп через сито, вишни верните в миску, а сироп повторно доведите до кипения и проварите 2 минуты.
  7. Залейте им ягоды во второй раз, перемешайте и оставьте еще на 3 – 4 часа.
  8. Такую же процедуру повторите в третий раз: процедите сироп, проварите его 2 минуты с момента закипания, горячим залейте вишни и снова оставьте на 3 – 4 часа.
  9. После последнего настаивания выложите ягоды в сито и дайте всей жидкости хорошо стечь. Оставшийся сироп можно проварить 5 минут, разлить по банкам и использовать для пропитки бисквитов или приготовления компота.
  10. Вишни разложите на поддонах сушилки и сушите до полного высыхания. Они должны остаться мягкими, но без капель жидкости внутри.
  11. В старой сушилке это может занять примерно 8 часов, в более новых моделях время может быть меньше.
  12. Также цукаты можно сушить в духовке на самой низкой температуре с конвекцией, слегка приоткрыв дверцу, или на солнце, обязательно накрыв от насекомых.
  13. Готовые цукаты переложите в герметичный пакет или сухую банку с крышкой и храните в холодильнике.