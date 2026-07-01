Удобнее всего сразу иметь несколько разных запасов. Вишню с косточками замораживают для напитков, без косточек – для пирогов и вареников, а еще из нее готовят ягоды в собственном соку и домашние цукаты, отмечает "Вкусно и красиво дома".

Интересно Суп, который не нужно варить: идеальный гаспачо для аномальной жары

Как заморозить вишню с косточками на компот?

Время: 30 – 40 минут + замораживание

30 – 40 минут + замораживание Порций: любое количество

Ингредиенты:

– спелая вишня.

Как правильно заготовить вишню на зиму: смотрите видео

Приготовление:

Вишни переберите, удалите плодоножки и хорошо вымойте. Косточки для этого способа вынимать не нужно. Разложите ягоды на полотенце и оставьте, чтобы они полностью высохли. Сухую вишню переложите в зип-пакеты. Чтобы заготовка занимала меньше места в морозилке и не впитывала посторонние запахи, вставьте в пакет соломинку для коктейлей, прижмите края пакета и вытяните через соломинку воздух. После этого быстро закройте пакет. Так получится простая домашняя вакуумизация без специального устройства. Подготовленные пакеты с вишней положите в морозилку и используйте зимой для компотов.

Как заморозить вишню без косточек для выпечки?

Время: 40 – 60 минут + замораживание

40 – 60 минут + замораживание Порций: примерно 4 пакета по 500 граммов

Ингредиенты:

– 2 килограмма вишен без косточек.

Приготовление:

Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и только после этого удалите косточки. Это можно сделать специальным приспособлением, булавкой или палочкой для суши. Подготовленные ягоды разложите по пакетам-зип-мешкам порционно, примерно по 500 граммов в каждый. Такой объем удобно доставать для одного приготовления. Слегка прижмите вишни в пакете, чтобы выпустить лишнюю жидкость и воздух. По желанию сделайте домашнюю вакуумацию с помощью соломинки: вставьте ее в пакет, почти полностью закройте застежку, вытяните воздух и сразу плотно закройте пакет. Храните такую вишню в морозилке и используйте для пирогов, тортов, булочек, вареников и других десертов.

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму?

Время : 40 – 50 минут

: 40 – 50 минут Порций: зависит от объема банок

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма вишен без косточек;

– 1,2 килограмма сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и косточки. Переложите 2,5 килограмма подготовленных ягод в большую миску или кастрюлю, добавьте 200 граммов сахара и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился между вишнями. Поставьте посуду с ягодами на огонь и прогревайте, пока вишни не пустят сок, а сахар полностью не растворится. Когда жидкость станет однородной и в ней уже не будет крупинок сахара, добавьте еще 1 килограмм сахара. Всего на это количество вишен потребуется 1,2 килограмма сахара. Добавьте чайную ложку лимонной кислоты, хорошо перемешайте и доведите массу до кипения. Если появляется пена, снимите ее. После закипания варите вишню 5 минут на среднем огне. Горячую вишню в собственном соку разложите по стерилизованным банкам до самого верха, закройте стерилизованными крышками и закрутите обычным способом. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания. После этого перенесите заготовку в подвал, прохладную кладовую или темный шкаф.

Как приготовить домашние цукаты из вишни?

Время : 1 день + 8 часов сушки

: 1 день + 8 часов сушки Порций: зависит от сочности вишни

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма вишен без косточек;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление: