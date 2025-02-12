Щоб не кристалізувалося та не гусло: як правильно зберігати відкрите згущене молоко

Зберігання згущеного молока у відкритій банці – поширена помилка. Так продукт швидко втратить якість та смак.

Часто господині залишають відкриту банку згущеного молока в холодильнику. Це не зовсім правильно і впливає на якість продукту, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чому не варто залишати згущене молоко в банці

Коли згущене молоко контактує з повітрям, активізуються окислювальні процеси, що може зіпсувати його смак і якість. Крім того, реакція молока з металом здатна змінити смак, надаючи йому характерного присмаку.

Відкриту банку важко герметично закрити, що підвищує ризик розвитку бактерій через потрапляння мікроорганізмів. Також згущене молоко може висихати і кристалізуватися, покритися скоринкою та засохнути.

Правильне зберігання – запорука якості / Фото Freepik

Як треба зберігати відкрите згущене молоко

Після відкриття перелийте згущене молоко в скляну банку з кришкою або пластиковий контейнер, щоб уникнути контакту з металом і повітрям. Зберігайте його в холодильнику при оптимальній температурі від 0 до +5 градусів. За таких умов продукт залишатиметься свіжим протягом 5 – 7 днів.

Контейнер потрібно щільно закривати, щоб уникнути поглинання сторонніх запахів і проникнення бактерій. Не залишайте ложку всередині ємності зі згущеним молоком, оскільки це може сприяти його псуванню. Якщо згущене молоко загусло, додайте кілька крапель гарячої води або злегка підігрійте його на водяній бані.

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