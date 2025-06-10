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10 червня, 08:31
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Не треба ні духовки, ні желатину: лимонний десерт за 10 хвилин – відкриття цього літа

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Лимонний десерт готується за 10 хвилин без духовки та желатину.
  • Інгредієнти включають лимони, лимонний сік, воду, цукор, харчовий барвник, кукурудзяний крохмаль, вершки та згущене молоко.

Ніжний прохолодний десерт стане чудовим порятунком у спекотну погоду. І на його приготування потрібні лічені хвилини!

Цей десерт ламає усі можливі шаблони, адже його приготування не потребує ані складних маніпуляцій, ані особливих інгредієнтів. Кілька хвилин – і у вашому холодильнику кілька порцій цитрусової вишуканості, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт лимонного десерту

  • Час: 10 хвилин + застигання
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 3 лимони;
– 300 мілілітрів лимонного соку;
– 250 мілілітрів води;
– 50 грамів цукру;
– дрібка харчового барвника;
– 70 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 500 мілілітрів вершків;
– 200 мілілітрів згущеного молока. 

Приготування

  1. Змішуємо сік, воду, крохмаль, цукор та харчовий барвник, добре перемішуємо. 
  2. Варимо суміш на повільному вогні, поки не загусне. 
  3. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо до охолодження. 
  4. Холодні вершки збиваємо до стійких піків, поступово додаємо згущене молоко. 
  5. Акуратно вводимо лимонну масу та збиваємо до однорідності.
  6. Розкладаємо по склянках і залишаємо охолоджуватися. 

Смачного!

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