Не треба ні духовки, ні желатину: лимонний десерт за 10 хвилин – відкриття цього літа
- Лимонний десерт готується за 10 хвилин без духовки та желатину.
- Інгредієнти включають лимони, лимонний сік, воду, цукор, харчовий барвник, кукурудзяний крохмаль, вершки та згущене молоко.
Ніжний прохолодний десерт стане чудовим порятунком у спекотну погоду. І на його приготування потрібні лічені хвилини!
Цей десерт ламає усі можливі шаблони, адже його приготування не потребує ані складних маніпуляцій, ані особливих інгредієнтів. Кілька хвилин – і у вашому холодильнику кілька порцій цитрусової вишуканості, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
До теми Ковток справжньої свіжості: найкращий цитрусовий лимонад з мʼятою
Рецепт лимонного десерту
- Час: 10 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 лимони;
– 300 мілілітрів лимонного соку;
– 250 мілілітрів води;
– 50 грамів цукру;
– дрібка харчового барвника;
– 70 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 500 мілілітрів вершків;
– 200 мілілітрів згущеного молока.
Приготування:
- Змішуємо сік, воду, крохмаль, цукор та харчовий барвник, добре перемішуємо.
- Варимо суміш на повільному вогні, поки не загусне.
- Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо до охолодження.
- Холодні вершки збиваємо до стійких піків, поступово додаємо згущене молоко.
- Акуратно вводимо лимонну масу та збиваємо до однорідності.
- Розкладаємо по склянках і залишаємо охолоджуватися.
Смачного!
Ви одразу розпізнаєте підробку: скільки часу може зберігатися натуральний хліб.