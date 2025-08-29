Поки улюблені фрукти на прилавках магазинів – варто насолодитися ними досхочу. А легкі десерти без випікання допоможуть зробити це просто і вишукано.

Ніжна сирна начинка, свіжі персики, ароматне желе та улюблена основа з печива – це поєднання розбурхає будь-яку фантазію. Гарні новини: для приготування вам навіть не доведеться вмикати духовку! 24 Канал радить насолодитися останніми нотками літа з рецептом порталу "Смачненьке".

Як приготувати десерт "Персиковий рай"?

Час : 40 хвилин + застигання

: 40 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів печива;

– 150 грамів вершкового масла;

– 20 грамів желатину;

– 100 мілілітрів холодної води;

– 500 грамів маскарпоне чи іншого крем-сиру;

– 120 грамів цукрової пудри;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 250 мілілітрів вершків (33%);

– 3 персики або нектарина;

– пакетик персикового або апельсинового желе.

Приготування:

Подрібніть печиво у дрібну крихту та змішайте його з розтопленим вершковим маслом. Перекладіть масу у форму, добре утрамбуйте і приберіть у холодильник для застигання. Желатин залийте холодною водою і залиште набухати на 10 хвилин. Маскарпоне з’єднайте з цукровою пудрою та ванільним цукром, додайте вершки й збийте міксером до однорідності. Теплий розчинений желатин влийте у сирну масу та ретельно перемішайте. Викладіть отриманий крем на основу з печива і знову поставте у холодильник. Персики наріжте тонкими дольками та викладіть поверх чізкейка. Фруктове желе приготуйте за інструкцією на упаковці й дайте трохи охолонути. Спочатку залийте тонкий шар і залиште застигати 15 – 20 хвилин, щоб шматочки фруктів не піднялися догори, а потім додайте решту желе. Готовий десерт охолоджуйте в холодильнику 3 – 4 години.

Смачного!

