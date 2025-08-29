Ніжна сирна начинка, свіжі персики, ароматне желе та улюблена основа з печива – це поєднання розбурхає будь-яку фантазію. Гарні новини: для приготування вам навіть не доведеться вмикати духовку! 24 Канал радить насолодитися останніми нотками літа з рецептом порталу "Смачненьке".
Цікаво Як відрізнити справжній сир пармезан від дешевих копій
Як приготувати десерт "Персиковий рай"?
- Час: 40 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів печива;
– 150 грамів вершкового масла;
– 20 грамів желатину;
– 100 мілілітрів холодної води;
– 500 грамів маскарпоне чи іншого крем-сиру;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 250 мілілітрів вершків (33%);
– 3 персики або нектарина;
– пакетик персикового або апельсинового желе.
Приготування:
- Подрібніть печиво у дрібну крихту та змішайте його з розтопленим вершковим маслом.
- Перекладіть масу у форму, добре утрамбуйте і приберіть у холодильник для застигання.
- Желатин залийте холодною водою і залиште набухати на 10 хвилин. Маскарпоне з’єднайте з цукровою пудрою та ванільним цукром, додайте вершки й збийте міксером до однорідності.
- Теплий розчинений желатин влийте у сирну масу та ретельно перемішайте. Викладіть отриманий крем на основу з печива і знову поставте у холодильник.
- Персики наріжте тонкими дольками та викладіть поверх чізкейка.
- Фруктове желе приготуйте за інструкцією на упаковці й дайте трохи охолонути.
- Спочатку залийте тонкий шар і залиште застигати 15 – 20 хвилин, щоб шматочки фруктів не піднялися догори, а потім додайте решту желе.
- Готовий десерт охолоджуйте в холодильнику 3 – 4 години.
Смачного!
Який ще десерт можна швидко приготувати?
- Якщо є 15 вільних хвилин – можна зробити смачний домашній зефір.
- Для його приготування також не потрібно вмикати духовку.
- Цей десерт обожнюють як дорослі, так і діти.