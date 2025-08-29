Нежная творожная начинка, свежие персики, ароматное желе и любимая основа из печенья – это сочетание взбудоражит любую фантазию. Хорошие новости: для приготовления вам даже не придется включать духовку! 24 Канал советует насладиться последними нотками лета с рецептом портала "Смачненьке".
Как приготовить десерт "Персиковый рай"?
- Время: 40 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов печенья;
– 150 граммов сливочного масла;
– 20 граммов желатина;
– 100 миллилитров холодной воды;
– 500 граммов маскарпоне или другого крем-сыра;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 250 миллилитров сливок (33%);
– 3 персика или нектарина;
– пакетик персикового или апельсинового желе.
Приготовление:
- Измельчите печенье в мелкую крошку и смешайте его с растопленным сливочным маслом.
- Переложите массу в форму, хорошо утрамбуйте и уберите в холодильник для застывания.
- Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10 минут. Маскарпоне соедините с сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавьте сливки и взбейте миксером до однородности.
- Теплый растворенный желатин влейте в творожную массу и тщательно перемешайте. Выложите полученный крем на основу из печенья и снова поставьте в холодильник.
- Персики нарежьте тонкими дольками и выложите поверх чизкейка.
- Фруктовое желе приготовьте по инструкции на упаковке и дайте немного остыть.
- Сначала залейте тонкий слой и оставьте застывать 15 – 20 минут, чтобы кусочки фруктов не поднялись вверх, а затем добавьте остальное желе.
- Готовый десерт охлаждайте в холодильнике 3 – 4 часа.
Приятного аппетита!
Какой еще десерт можно быстро приготовить?
- Если есть 15 свободных минут – можно сделать вкусный домашний зефир.
- Для его приготовления также не нужно включать духовку.
- Этот десерт обожают как взрослые, так и дети.