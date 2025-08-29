Нежная творожная начинка, свежие персики, ароматное желе и любимая основа из печенья – это сочетание взбудоражит любую фантазию. Хорошие новости: для приготовления вам даже не придется включать духовку! 24 Канал советует насладиться последними нотками лета с рецептом портала "Смачненьке".

Как приготовить десерт "Персиковый рай"?

  • Время: 40 минут + застывание
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 300 граммов печенья;
– 150 граммов сливочного масла;
– 20 граммов желатина;
– 100 миллилитров холодной воды;
– 500 граммов маскарпоне или другого крем-сыра;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 250 миллилитров сливок (33%);
– 3 персика или нектарина;
– пакетик персикового или апельсинового желе.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в мелкую крошку и смешайте его с растопленным сливочным маслом.
  2. Переложите массу в форму, хорошо утрамбуйте и уберите в холодильник для застывания.
  3. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10 минут. Маскарпоне соедините с сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавьте сливки и взбейте миксером до однородности.
  4. Теплый растворенный желатин влейте в творожную массу и тщательно перемешайте. Выложите полученный крем на основу из печенья и снова поставьте в холодильник.
  5. Персики нарежьте тонкими дольками и выложите поверх чизкейка.
  6. Фруктовое желе приготовьте по инструкции на упаковке и дайте немного остыть.
  7. Сначала залейте тонкий слой и оставьте застывать 15 – 20 минут, чтобы кусочки фруктов не поднялись вверх, а затем добавьте остальное желе.
  8. Готовый десерт охлаждайте в холодильнике 3 – 4 часа.

Приятного аппетита!

