Нежная творожная начинка, свежие персики, ароматное желе и любимая основа из печенья – это сочетание взбудоражит любую фантазию. Хорошие новости: для приготовления вам даже не придется включать духовку! 24 Канал советует насладиться последними нотками лета с рецептом портала "Смачненьке".

Как приготовить десерт "Персиковый рай"?

Время : 40 минут + застывание

Ингредиенты:

– 300 граммов печенья;

– 150 граммов сливочного масла;

– 20 граммов желатина;

– 100 миллилитров холодной воды;

– 500 граммов маскарпоне или другого крем-сыра;

– 120 граммов сахарной пудры;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 250 миллилитров сливок (33%);

– 3 персика или нектарина;

– пакетик персикового или апельсинового желе.

Приготовление:

Измельчите печенье в мелкую крошку и смешайте его с растопленным сливочным маслом. Переложите массу в форму, хорошо утрамбуйте и уберите в холодильник для застывания. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10 минут. Маскарпоне соедините с сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавьте сливки и взбейте миксером до однородности. Теплый растворенный желатин влейте в творожную массу и тщательно перемешайте. Выложите полученный крем на основу из печенья и снова поставьте в холодильник. Персики нарежьте тонкими дольками и выложите поверх чизкейка. Фруктовое желе приготовьте по инструкции на упаковке и дайте немного остыть. Сначала залейте тонкий слой и оставьте застывать 15 – 20 минут, чтобы кусочки фруктов не поднялись вверх, а затем добавьте остальное желе. Готовый десерт охлаждайте в холодильнике 3 – 4 часа.

Приятного аппетита!

