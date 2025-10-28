Укр Рус
28 жовтня, 20:34
2

Коли каша набридла: готуємо фантастичні сирники з гарбузом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Гарбузові сирники є хітом осені, додавши сезонного колориту до класичної страви.
  • Для приготування потрібні кисломолочний сир, гарбуз, яйце, борошно, цукор, соняшникова олія та вершкове масло.

Якщо хочете почати свій день яскраво – улюблені сирники точно стануть у пригоді. Тоді б чому не додати їм трішки сезонного колориту?

Гарбузові сирники – це справжній хіт цієї осені, який повинен спробувати кожен. Легка порція невимушеного заряду та задоволення, приготування якої дарує лише радість, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba

Як приготувати сирники з гарбузом? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 250 грамів гарбуза;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 30 грамів вершкового масла.

Приготування

  1. У миску викладіть кисломолочний сир. Додайте запечений гарбуз, попередньо подрібнений у блендері до пюреподібної консистенції.
  2. У суміш всипте дві столові ложки борошна. Вбийте яйце, додайте дві ложки цукру та дрібку солі.
  3. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, поки не утвориться однорідна маса.
  4. З отриманого тіста сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні та обсмажте на добре розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.

А якщо ви прихильник здорового харчування – вам сподобаються гарбузові сирники без цукру з TikTok yulia_delicious_recipes.

