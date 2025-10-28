Коли каша набридла: готуємо фантастичні сирники з гарбузом
- Гарбузові сирники є хітом осені, додавши сезонного колориту до класичної страви.
- Для приготування потрібні кисломолочний сир, гарбуз, яйце, борошно, цукор, соняшникова олія та вершкове масло.
Якщо хочете почати свій день яскраво – улюблені сирники точно стануть у пригоді. Тоді б чому не додати їм трішки сезонного колориту?
Гарбузові сирники – це справжній хіт цієї осені, який повинен спробувати кожен. Легка порція невимушеного заряду та задоволення, приготування якої дарує лише радість, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати сирники з гарбузом?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 250 грамів гарбуза;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 30 грамів вершкового масла.
Приготування:
- У миску викладіть кисломолочний сир. Додайте запечений гарбуз, попередньо подрібнений у блендері до пюреподібної консистенції.
- У суміш всипте дві столові ложки борошна. Вбийте яйце, додайте дві ложки цукру та дрібку солі.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти, поки не утвориться однорідна маса.
- З отриманого тіста сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні та обсмажте на добре розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.
А якщо ви прихильник здорового харчування – вам сподобаються гарбузові сирники без цукру з TikTok yulia_delicious_recipes.
Що ще осіннього приготувати?
Білі гриби у сметані – справжній хіт осіннього сезону.
А ще вам точно варто спробувати смажені баклажани як гриби.