Коли каша набридла: готуємо фантастичні сирники з гарбузом

Якщо хочете почати свій день яскраво – улюблені сирники точно стануть у пригоді. Тоді б чому не додати їм трішки сезонного колориту?

Гарбузові сирники – це справжній хіт цієї осені, який повинен спробувати кожен. Легка порція невимушеного заряду та задоволення, приготування якої дарує лише радість, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Як приготувати сирники з гарбузом?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 250 грамів гарбуза;

– 1 яйце;

– 5 столових ложок борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 30 мілілітрів соняшникової олії;

– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

У миску викладіть кисломолочний сир. Додайте запечений гарбуз, попередньо подрібнений у блендері до пюреподібної консистенції. У суміш всипте дві столові ложки борошна. Вбийте яйце, додайте дві ложки цукру та дрібку солі. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, поки не утвориться однорідна маса. З отриманого тіста сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні та обсмажте на добре розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.

А якщо ви прихильник здорового харчування – вам сподобаються гарбузові сирники без цукру з TikTok yulia_delicious_recipes.

Що ще осіннього приготувати?