28 октября, 20:34
2

Когда каша надоела: готовим фантастические сырники с тыквой

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Тыквенные сырники являются хитом осени, добавив сезонного колорита к классическому блюду.
  • Для приготовления нужны творог, тыква, яйцо, мука, сахар, подсолнечное и сливочное масло.

Если хотите начать свой день ярко – любимые сырники точно пригодятся. Тогда почему бы не добавить им немного сезонного колорита?

Тыквенные сырники – это настоящий хит этой осени, который должен попробовать каждый. Легкая порция непринужденного заряда и удовольствия, приготовление которой дарит только радость, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как приготовить сырники с тыквой?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 350 граммов творога;
– 250 граммов тыквы;
– 1 яйцо;
– 5 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 30 миллилитров подсолнечного масла;
– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. В миску выложите творог и творог. Добавьте запеченную тыкву, предварительно измельченную в блендере до пюреобразной консистенции.
  2. В смесь всыпьте две столовые ложки муки. Вбейте яйцо, добавьте две ложки сахара и щепотку соли.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока не образуется однородная масса.
  4. Из полученного теста сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

