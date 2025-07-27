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27 липня, 23:40
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Лише борошно і масло: ця випічка замінить вам хліб

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт домашніх коржиків включає масло, воду, сіль, борошно, яйця і сир.
  • Цей коржик стане смачною та легкою альтернативою хліба. 

Для смачного перекусу потрібна особлива основа. Ця випічка – саме те, що потрібно для таких випадків.

Домашній коржик – це не просто смачна альтернатива хліба, а й чудова нагода для господинь продемонструвати свою майстерність. Тим паче що для цього потрібні найпростіші інгредієнти, які точно вже є у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media

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Як спекти домашні коржики? 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів води;
– дрібка солі;
– 130 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 50 грамів сиру. 

Приготування

  1. Поставте каструлю на плиту, налийте воду, додайте вершкове масло та дрібку солі.

  2. Доведіть до кипіння, після чого всипте одразу всю муку. Швидко перемішайте ложкою, поки тісто не збереться в щільну однорідну масу.

  3. Перекладіть тісто в миску й дайте трохи охолонути. Перемішайте кілька разів, щоб охолодження відбулося швидше.

  4. Додайте до тіста яйця по одному, після кожного добре перемішуйте міксером. У підсумку отримаєте гладке, еластичне тісто.

  5. Дрібно натріть твердий сир і з’єднайте з тістом, перемішайте до рівномірного розподілу сиру.

  6. Викладіть тісто на деко, застелене силіконовим килимком або пергаментом з антипригарним покриттям. Розрівняйте лопаткою, формуючи шар до 5 міліметрів.

  7. Поставте деко у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин. Пиріг підніметься, а після випікання трохи осяде.

  8. Готовий пиріг наріжте порційними шматочками й подавайте до столу з улюбленими додатками. 

Смачного!

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