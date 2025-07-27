Лише борошно і масло: ця випічка замінить вам хліб
- Рецепт домашніх коржиків включає масло, воду, сіль, борошно, яйця і сир.
- Цей коржик стане смачною та легкою альтернативою хліба.
Для смачного перекусу потрібна особлива основа. Ця випічка – саме те, що потрібно для таких випадків.
Домашній коржик – це не просто смачна альтернатива хліба, а й чудова нагода для господинь продемонструвати свою майстерність. Тим паче що для цього потрібні найпростіші інгредієнти, які точно вже є у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як спекти домашні коржики?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів води;
– дрібка солі;
– 130 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 50 грамів сиру.
Приготування:
Поставте каструлю на плиту, налийте воду, додайте вершкове масло та дрібку солі.
Доведіть до кипіння, після чого всипте одразу всю муку. Швидко перемішайте ложкою, поки тісто не збереться в щільну однорідну масу.
Перекладіть тісто в миску й дайте трохи охолонути. Перемішайте кілька разів, щоб охолодження відбулося швидше.
Додайте до тіста яйця по одному, після кожного добре перемішуйте міксером. У підсумку отримаєте гладке, еластичне тісто.
Дрібно натріть твердий сир і з’єднайте з тістом, перемішайте до рівномірного розподілу сиру.
Викладіть тісто на деко, застелене силіконовим килимком або пергаментом з антипригарним покриттям. Розрівняйте лопаткою, формуючи шар до 5 міліметрів.
Поставте деко у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин. Пиріг підніметься, а після випікання трохи осяде.
Готовий пиріг наріжте порційними шматочками й подавайте до столу з улюбленими додатками.
Смачного!
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