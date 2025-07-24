Дешевше за лимонад і краще освіжає: рецепт квасу з цикорію

Домашній квас з цикорієм стане найкращою знахідкою спекотного літа для кожної української господині. Він не потребує витрат грошей та зусиль, має корисні властивості і врятує навіть у жорстоку спеку.

Що таке квас з цикорію та чому він корисний

Коли саме кулінари почали варити квас з цикорієм – точно невідомо. Власне квас відомий людству з давніх-давен: напій варили шумери та давні єгиптяни. Також є згадки про квас в історичних документах та повістях, які розповідають про хрещення Русі.

Що стосується цикорію, то колись його використовували здебільшого в медичних цілях, адже він відомий своїми корисними властивостями. Згодом люди помітили, що він бадьорить не гірше за каву, і почали робити з нього напій, коли кавові зерна були недоступними. Особливої популярності напій з цикорію набував під час економічних криз.

Кулінари почали експериментувати й винайшли рецепт квасу з цикорію. Смачний освіжаючий напій, який сповнював енергії та володів корисними властивостями, став улюбленцем в багатьох країнах. Варто спробувати його лише раз – і ви неодмінно доєднаєтесь до числа прихильників квасу з цикорієм.

Існує багато причин, чому кожному варто почати шукати в інтернеті “Як зробити квас з цикорію”. Ось лише короткий перелік його переваг, кожна з яких є вагомим аргументом на користь цього напою.

Корисний для здоров'я

Цикорій містить дуже багато вітамінів та мінералів. Вітаміни групи А, С, Е, група В, калій, кальцій, магній, залізо – цей список можна продовжувати ще довго. Окрім того, квас з цикорію є багатим на інулін. Це природний пребіотик, який сприяє покращенню роботи травної системи. У спеку саме травлення опиняється під загрозою першим, тож такий партнер вашому організму точно не завадить.

Зміцнює імунітет

Високий вміст вітамінів та мінералів – це справжнє комбо для вашого імунітету. Та це не єдиний фактор, адже в процесі бродіння в напої утвориться багато корисних бактерій, які додадуть сили вашому організму.

Виведення токсинів

Одне з головних застосувань цикорію у сиву давнину – детоксикація організму. Так елементарний напій, який втамовує спрагу, перетворюється в чудову підтримку вашого здоровʼя.

Інгредієнти для приготування квасу з цикорію

Одна з ключових переваг квасу з цикорію – він не потребує особливих інгредієнтів, більшість з них вже є на вашій кухні. Для того, щоб зробити корисний та освіжаючий напій, потрібні лише:

цикорій;

вода;

цукор;

дріжджі;

лимонна кислота;

родзинки – за бажанням.

Ось і все, що потрібно для приготування цієї оригінальної літньої насолоди. Повірте – квас з цикорію не просто так зумів підкорити господинь та прийти до нас крізь десятиліття.

Досвідчені експерти радять для спокою готувати квас невеликими порціями. Найкраще він смакує свіжим, так буде куди безпечніше для вас та близьких, а рецепт напою від порталу Shuba таких простий, що особливих турбот це вам точно не додасть.

Покроковий рецепт домашнього квасу з цикорію

Час : 50 хвилин + настоювання

: 50 хвилин + настоювання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 200 грамів цукру;

– 1 столова ложка цикорію;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

– пів чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Беремо велику каструлю. Всипаємо цикорій, цукор та лимонну кислоту. Додаємо у каструлю воду та активно перемішуємо, поки всі інгредієнти не розчиняться. Тепер ставимо каструлю на плиту та доводимо суміш до кипіння. Одразу після цього відставляємо каструлю з плити та чекаємо, поки суміш охолоне до кімнатної температури. Потім рівномірно посипаємо поверхню сухими дріжджами. Чекаємо, що вони трішки увібрали вологу. Це нюанс, який має важливе значення для результату. Потім ще раз дуже добре все перемішуємо. Тепер накриваємо каструлю марлею або кришкою. Ставимо каструлю у тепле місце та чекаємо 6 годин. За цей час дріжджі активізуються та почнеться процес бродіння. Яскравий сигнал — утворення пінки на поверхні. Після цього проціджуємо напій через марлю у пляшки чи банки. Потурбуйтеся, щоб посуд був чистим, адже від цього залежить тривалість зберігання напою. Не доливайте напій до самісінького краю, краще залишити трішки місця. Щільно закриваємо тару та залишаємо в холодильнику на 1 — 2 дні. За бажанням можете приготувати напій з родзинками, для цього додайте їх на етапі закипання напою та трішки проваріть.

Які є важливі нюанси приготування квасу з цикорію

Є кілька важливих факторів, які варто врахувати під час приготування квасу з цикорію. Вони можуть здатися несуттєвими, однак мають ключове значення для отримання ідеального результату:

контрольоване бродіння

Не потрібно "перетримувати" напій довше 6 – 8 годин у теплому місці. Щойно на поверхні зʼявляється біла піна – негайно ставимо квас у холодильник.

кількість цукру у напої

Цукор пришвидшує бродіння, тому не варто експериментувати – краще чітко дотримуватися рецепту.

родзинки мити не потрібно

Родзинки, які і інші сухофрукти, мають на своїй поверхні природні дріжджі. Саме тому кулінари радять не мити їх, щоб процес бродіння був якіснішим.

чистота тари

Будь-яке забруднення посуду під час приготування або зберігання квасу неприпустиме. Попіклуйтеся, щоб тара була стерильною.

температура води

Дріжджі потрібно додавати лише тоді, коли рідина охолоне до кімнатної температури. В іншому випадку вони просто загинуть, і процес бродіння так і не розпочнеться.

якісний цикорій

Використовуйте лише натуральний цикорій, не розчинний і без домішок. Ароматизатори та підсолоджувачі зіпсують смак і процес бродіння.

чиста вода

Квас – це продукт бродіння, а отже, дуже чутливий до мікрофлори. Тому найкраще брати фільтровану чи кип’ячену воду, попередньо охолоджену до кімнатної температури.

Рецепти квасу з цикорієм

Квас з цикорієм та родзинками

Час : 30 хвилин + бродіння

: 30 хвилин + бродіння Порцій: 5 літрів

Інгредієнти:

– 5 літрів води;

– 200 – 300 грамів цукру;

– 2 столові ложки цикорію;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1,5 чайної ложки сухих дріжджів;

– жменя родзинок.

Приготування:

У велику каструлю налийте воду та доведіть її до кипіння. Додайте туди цикорій, цукор і лимонну кислоту. Перемішуйте до повного розчинення інгредієнтів. Коли напій охолоне до 30 – 35 градусів – підготуйте дріжджі. Розчиніть їх у невеликій кількості теплої води та залиште на кілька хвилин, щоб активувалися. Після цього влийте дріжджову суміш до охолодженого настою, всипте родзинки й гарно все перемішайте. Накрийте посуд марлею або кришкою й залиште в теплому місці на 4 – 6 годин. Коли процес бродіння завершиться, процідіть квас через сито або марлю, щоб прибрати осад. Перелийте напій у пляшки, залишаючи трохи простору зверху, щоб уникнути надлишкового тиску при газоутворенні. Закоркуйте й охолодіть у холодильнику.

Квас з цикорію з яскравими нотками лимона

Час : 25 хвилин + бродіння

: 25 хвилин + бродіння Порцій: 5 літрів

Інгредієнти:

– 5 літрів води;

– 1,5 столової ложки цикорію;

– 50 грамів пресованих дріжджів;

– половинка лимона;

– 300 грамів цукру.

Приготування:

У чисту каструлю налийте воду кімнатної температури. Додайте цукор і дріжджі. Подрібніть лимон до стану пюре разом зі шкіркою. Перекладіть лимонну масу в марлю, сформуйте мішечок і добре відтисніть сік у рідину. Готову суміш розлийте по заздалегідь вимитих і висушених пляшках або банках. Поставте ємності в тепле сухе місце на кілька годин для початку бродіння. Охолоджуємо квас у холодильнику. Через кілька годин його вже можна подавати до столу.

Зберігання та вживання квасу з цикорію

Очевидно, що найкраще зберігати свіжий квас у холодильнику, щоб сповна насолодитися ним, коли на вулиці припікає сонце. Якщо тара зі скла або пластику щільно закрита, то цілком можна розраховувати на те, що напій можна вживати 5 – 7 днів. Що стосується довшого терміну, то експерти радять зайвий раз не ризикувати, позаяк головним етапом приготування квасу є бродіння, навіть якщо ви готуєте його за рецептом без дріжджів.

Коли домашній квас з цикорію псується, то одразу зʼявляються візуальні ознаки. Якщо ви помітите одну з них, то в жодному разі не вживайте напій:

різкий кислий запах;

помутніння напою, випад осаду або пліснява;

піна при відкритті може свідчити про те, що квас перебродив.

В таких випадках краще не вживати напій, а зробити нову порцію. Готуйте квас з цикорієм із задоволенням та насолоджуйтеся оригінальним літнім напоєм!