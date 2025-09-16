Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски І ні грама хімії: як зробити смачний та безпечний домашній майонез з 1 яйця
16 вересня, 10:12
2

І ні грама хімії: як зробити смачний та безпечний домашній майонез з 1 яйця

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Домашній майонез готується за 5 хвилин з яйця, соняшникової олії, яблучного оцту, цукру, солі, гірчиці, та спецій за бажанням.
  • Магазинний майонез містить трансжири, тому рекомендується робити домашній для кращого смаку та користі.

Майонез – популярний соус, який ми використовуємо ледь не щодня. У магазинних продуктах чимало трансжирів, тож варто попіклуватися не лише про смак страви, а й своє здоровʼя.

Домашній майонез – це не тільки новий досвід, а й зовсім інший рівень смаку і користі. Як зробити популярний соус без зайвих зусиль розповідає 24 Канал з посиланням на портал Liga

Читайте також Основа 1000 страв: універсальна засмажка з помідорів на зиму, яка підійде до усього

Скільки часу можна зберігати домашній майонез? 

Домашній майонез – це смачно та корисно, але і термін зберігання в нього значно коротший, аніж у магазинної продукції. Найкраще використати домашній соус одразу або на наступний день, а кінцевий термін зберігання – 7 днів, розповідає портал "На пенсії"

Як зробити домашній майонез? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 1 яйце;
– 200 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сухий часник або перець – за бажанням. 

Приготування:

  1. Усі продукти мають бути однакової, кімнатної температури, включно з яйцем.
  2. У вузьку високу ємність (підійде спеціальний стакан для блендера або звичайна півлітрова банка) вбиваємо яйце. Додаємо олію, оцет, цукор, сіль, гірчицю та, за бажанням, спеції.
  3. Збивати потрібно блендером, дотримуючись важливого правила: на початку не піднімати його вгору. Блендер слід опустити до самого дна й тримати так, доки суміш не перетвориться на густу масу й не займе більше половини банки.
  4. Лише після цього можна піднімати блендер і збивати вже всю масу до однорідності.

Смачного!

Які поради стануть у пригоді? 

  • Якщо сир входить у список ваших повсякденних продуктів, варто знати, як перевірити його якість.
  • Поради експертки світового рівня допоможуть це зробити для кожного. 