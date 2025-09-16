Майонез – популярний соус, який ми використовуємо ледь не щодня. У магазинних продуктах чимало трансжирів, тож варто попіклуватися не лише про смак страви, а й своє здоровʼя.

Домашній майонез – це не тільки новий досвід, а й зовсім інший рівень смаку і користі. Як зробити популярний соус без зайвих зусиль розповідає 24 Канал з посиланням на портал Liga.

Читайте також Основа 1000 страв: універсальна засмажка з помідорів на зиму, яка підійде до усього

Скільки часу можна зберігати домашній майонез?



Домашній майонез – це смачно та корисно, але і термін зберігання в нього значно коротший, аніж у магазинної продукції. Найкраще використати домашній соус одразу або на наступний день, а кінцевий термін зберігання – 7 днів, розповідає портал "На пенсії".

Як зробити домашній майонез?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 200 мілілітрів соняшникової олії;

– 1 чайна ложка яблучного оцту;

– 1 чайна ложка цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сухий часник або перець – за бажанням.

Приготування:

Усі продукти мають бути однакової, кімнатної температури, включно з яйцем. У вузьку високу ємність (підійде спеціальний стакан для блендера або звичайна півлітрова банка) вбиваємо яйце. Додаємо олію, оцет, цукор, сіль, гірчицю та, за бажанням, спеції. Збивати потрібно блендером, дотримуючись важливого правила: на початку не піднімати його вгору. Блендер слід опустити до самого дна й тримати так, доки суміш не перетвориться на густу масу й не займе більше половини банки. Лише після цього можна піднімати блендер і збивати вже всю масу до однорідності.

Смачного!

Які поради стануть у пригоді?