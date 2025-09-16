І ні грама хімії: як зробити смачний та безпечний домашній майонез з 1 яйця
- Домашній майонез готується за 5 хвилин з яйця, соняшникової олії, яблучного оцту, цукру, солі, гірчиці, та спецій за бажанням.
- Магазинний майонез містить трансжири, тому рекомендується робити домашній для кращого смаку та користі.
Майонез – популярний соус, який ми використовуємо ледь не щодня. У магазинних продуктах чимало трансжирів, тож варто попіклуватися не лише про смак страви, а й своє здоровʼя.
Домашній майонез – це не тільки новий досвід, а й зовсім інший рівень смаку і користі. Як зробити популярний соус без зайвих зусиль розповідає 24 Канал з посиланням на портал Liga.
Скільки часу можна зберігати домашній майонез?
Домашній майонез – це смачно та корисно, але і термін зберігання в нього значно коротший, аніж у магазинної продукції. Найкраще використати домашній соус одразу або на наступний день, а кінцевий термін зберігання – 7 днів, розповідає портал "На пенсії".
Як зробити домашній майонез?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 200 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сухий часник або перець – за бажанням.
Приготування:
- Усі продукти мають бути однакової, кімнатної температури, включно з яйцем.
- У вузьку високу ємність (підійде спеціальний стакан для блендера або звичайна півлітрова банка) вбиваємо яйце. Додаємо олію, оцет, цукор, сіль, гірчицю та, за бажанням, спеції.
- Збивати потрібно блендером, дотримуючись важливого правила: на початку не піднімати його вгору. Блендер слід опустити до самого дна й тримати так, доки суміш не перетвориться на густу масу й не займе більше половини банки.
- Лише після цього можна піднімати блендер і збивати вже всю масу до однорідності.
Смачного!
Які поради стануть у пригоді?
