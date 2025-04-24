Найкращий смак дитинства: готуємо домашнє морозиво з молока

В теплу пору року постійно хочеться прохолодного морозива. Однак, якість магазинного продукту може викликати сумніви. Тому найкращим рішення є приготування домашнього морозива.

Зробити морозиво вдома власноруч дуже легко і швидко – не потрібно особливих гаджетів чи інгредієнтів. Рецептом домашнього морозива з молока ділиться 24 Канал. Читайте також "Спартак": найвдаліший рецепт улюбленого з дитинства торта Домашнє морозиво з молока Час: 20 хвилин (5 годин застигання)

20 хвилин (5 годин застигання) Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 склянка молока (від 2,5% жирності);

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– ванілін – на смак. Приготування: Розмішайте до однорідної маси яйце з цукром та ваніліном. В готову суміш влийте молоко, помішуючи.

Поставте суміш на малий вогонь. Як тільки маса нагріється, зніміть її з вогню та збийте міксером.

Розподіліть суміш по формах та поставте в морозильну камеру на 5 годин.

Готовий десерт прикрасьте тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами тощо. Готово! Теж смачно: торт "Наполеон" за 30 хвилин.