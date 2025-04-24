24 квітня, 15:51
Найкращий смак дитинства: готуємо домашнє морозиво з молока
В теплу пору року постійно хочеться прохолодного морозива. Однак, якість магазинного продукту може викликати сумніви. Тому найкращим рішення є приготування домашнього морозива.
Зробити морозиво вдома власноруч дуже легко і швидко – не потрібно особливих гаджетів чи інгредієнтів. Рецептом домашнього морозива з молока ділиться 24 Канал.
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Домашнє морозиво з молока
- Час: 20 хвилин (5 годин застигання)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 склянка молока (від 2,5% жирності);
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– ванілін – на смак.
Приготування:
- Розмішайте до однорідної маси яйце з цукром та ваніліном. В готову суміш влийте молоко, помішуючи.
- Поставте суміш на малий вогонь. Як тільки маса нагріється, зніміть її з вогню та збийте міксером.
- Розподіліть суміш по формах та поставте в морозильну камеру на 5 годин.
- Готовий десерт прикрасьте тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами тощо.
Готово!
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