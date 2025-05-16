Цей рецепт стане для справжнім подарунком. Коли бракує часу – це найкраще рішення, яке ви зможете знайти.

Цей унікальний рецепт прийде вам на допомогу не один раз. Улюблена піца за лічені хвилини – звучить як диво, але це справді можливо. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом Вigger bolder baking.

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Рецепт піци у чашці

Час : 5 – 10 хвилин

: 5 – 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 4 столові ложки борошна;

– дрібка розпушувача;

– дрібка соди;

– дрібка солі;

– 20 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 столова ложка сиру моцарела;

– 30 грамів копченої ковбаси;

– 1/2 чайної ложки приправи "Італійські трави";

– 50 мілілітрів молока.

Приготування:

Моцарелу й ковбасу наріжте на свій смак. У чашці для мікрохвильовки змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. Додайте молоко й олію, перемішайте — невеликі грудочки допустимі. На тісто рівномірно нанесіть томатну пасту, зверху викладіть сир, ковбасу та посипте улюбленими сушеними спеціями. Готуйте в мікрохвильовці 1 – 2 хвилини, доки тісто підніметься, а сир розплавиться. Орієнтуйтесь на потужність вашого пристрою.

Смачного!

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