Це переверне ваш світ: готуємо піцу "Цезар" з курячою скоринкою
Неможливо знайти того, хто відмовиться від смачної піци. А особливо коли йдеться про "Цезар", приготований в особливий спосіб.
Цей спосіб приготування піци потішить не тільки легкістю, а й новим смаком. 24 Канал пропонує за нагоди обов'язково спробувати рецепт піци "Цезар" від The Daily Meal.
Цікаво Для чого в тісто додають оцет: прості секрети для вдалої випічки
Рецепт піци "Цезар"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 велике яйце;
– 350 грамів консервованої курячої грудки, добре зцідженої;
– 1/2 склянки тертого сиру пармезан;
– 1/2 чайної ложки часникового порошку;
– 1/4 чайної ложки морської солі.
Для заправки:
– 1 склянка простого грецького йогурту;
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки пасти з анчоусів;
– 1 маленький зубчик часнику;
– 1/3 склянки тертого сиру пармезан;
– 1/4 чайної ложки морської солі;
– 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Для салату:
– 1 головка салату ромен, вимита, повністю висушена та нарізана.
Приготування:
Розігрійте духовку до 190 градусів.
Застеліть деко пергаментним папером.
У великій мисці збийте яйце, потім додайте всі інші інгредієнти для основи з куркою. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Викладіть суміш з куркою на підготовлене деко й сформуйте коло. Якщо суміш прилипає до рук, злегка змастіть їх олією, щоб було легше формувати.
Випікайте основу в духовці впродовж 20 – 30 хвилин, поки вона не стане золотисто-коричневою та щільною на дотик.
Після випікання вийміть основу з духовки та дайте їй охолонути.
Поки основа остигає, приготуйте заправку. Додайте всі інгредієнти для заправки в блендер або збийте занурювальним блендером у мисці до отримання однорідної маси.
У середній мисці змішайте листя салату ромен із заправкою, регулюючи кількість на ваш смак.
Викладіть готовий салат на охолоджену курячу основу, наріжте порційними шматочками.
Смачного!
Справа не тільки у текстурі: навіщо класти тісто у холодильник.