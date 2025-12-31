Мусить бути на столі: готуємо "Шубу", яка одразу приверне увагу гостей

Оселедець під шубою на Новий рік готуватимуть усі господині. Однак з цим рецептом ваші гості стверджуватимуть, що ви маєте винятковий кулінарний талант.

Цей рецепт підкорив мережу, адже дозволяє подати улюблений оселедець під шубою в особливо ефектний спосіб. 24 Канал пропонує на свята відтворити рецепт з ТікТок alionakarpiuk. Читайте також Без нього не обходиться жодне свято: рецепт легендарного салату "Білочка" Рецепт святкової "Шуби" Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

– морква;

– картопля;

– оселедець;

– цибуля;

– яйця;

– майонез;

– буряк;

– сіль, кріп;

– желатин;

– 100 мілілітрів води. Приготування: Підготуйте всі інгредієнти та наріжте їх звичним способом. Візьміть форму для торта й почніть викладати шари. На дно покладіть картоплю, трохи підсоліть і змастіть майонезом. Наступним шаром викладіть цибулю. Потім додайте оселедець і знову змастіть майонезом. Далі викладайте моркву, оселедець і яйця, кожен шар трохи змащуючи майонезом. Желатин замочіть у воді, щоб він набух. Буряк змішайте з майонезом і збийте до однорідності за допомогою блендера. Додайте розтоплений желатин і ще раз добре перемішайте. Вилийте бурякову суміш рівномірно на салат і поставте його в холодильник для застигання. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню, зернятами граната або іншими додатками. Смачного! Вона додасть святу колориту: готуємо святкову новорічну "Мімозу".