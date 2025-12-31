31 грудня, 13:42
Мусить бути на столі: готуємо "Шубу", яка одразу приверне увагу гостей
Основні тези
- У статті описується рецепт приготування оселедця під шубою, який стане справжньою прикрасою новорічного столу.
- Цей рецепт, популярний у соціальних мережах, дозволяє створити ефектну подачу традиційної страви, яка здивує ваших гостей.
Оселедець під шубою на Новий рік готуватимуть усі господині. Однак з цим рецептом ваші гості стверджуватимуть, що ви маєте винятковий кулінарний талант.
Цей рецепт підкорив мережу, адже дозволяє подати улюблений оселедець під шубою в особливо ефектний спосіб. 24 Канал пропонує на свята відтворити рецепт з ТікТок alionakarpiuk.
Рецепт святкової "Шуби"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– морква;
– картопля;
– оселедець;
– цибуля;
– яйця;
– майонез;
– буряк;
– сіль, кріп;
– желатин;
– 100 мілілітрів води.
Приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти та наріжте їх звичним способом.
- Візьміть форму для торта й почніть викладати шари.
- На дно покладіть картоплю, трохи підсоліть і змастіть майонезом.
- Наступним шаром викладіть цибулю.
- Потім додайте оселедець і знову змастіть майонезом.
- Далі викладайте моркву, оселедець і яйця, кожен шар трохи змащуючи майонезом.
- Желатин замочіть у воді, щоб він набух.
- Буряк змішайте з майонезом і збийте до однорідності за допомогою блендера. Додайте розтоплений желатин і ще раз добре перемішайте.
- Вилийте бурякову суміш рівномірно на салат і поставте його в холодильник для застигання.
- Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню, зернятами граната або іншими додатками.
Смачного!
