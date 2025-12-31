Укр Рус
31 грудня, 13:42
2

Мусить бути на столі: готуємо "Шубу", яка одразу приверне увагу гостей

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • У статті описується рецепт приготування оселедця під шубою, який стане справжньою прикрасою новорічного столу.
  • Цей рецепт, популярний у соціальних мережах, дозволяє створити ефектну подачу традиційної страви, яка здивує ваших гостей.

Оселедець під шубою на Новий рік готуватимуть усі господині. Однак з цим рецептом ваші гості стверджуватимуть, що ви маєте винятковий кулінарний талант.

Цей рецепт підкорив мережу, адже дозволяє подати улюблений оселедець під шубою в особливо ефектний спосіб. 24 Канал пропонує на свята відтворити рецепт з ТікТок  alionakarpiuk.

Рецепт святкової "Шуби"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти:
– морква;
– картопля;
– оселедець;
– цибуля;
– яйця;
– майонез;
– буряк;
– сіль, кріп;
– желатин;
– 100 мілілітрів води.

Приготування

  1. Підготуйте всі інгредієнти та наріжте їх звичним способом.
  2. Візьміть форму для торта й почніть викладати шари.
  3. На дно покладіть картоплю, трохи підсоліть і змастіть майонезом.
  4. Наступним шаром викладіть цибулю.
  5. Потім додайте оселедець і знову змастіть майонезом.
  6. Далі викладайте моркву, оселедець і яйця, кожен шар трохи змащуючи майонезом.
  7. Желатин замочіть у воді, щоб він набух.
  8. Буряк змішайте з майонезом і збийте до однорідності за допомогою блендера. Додайте розтоплений желатин і ще раз добре перемішайте.
  9. Вилийте бурякову суміш рівномірно на салат і поставте його в холодильник для застигання.
  10. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню, зернятами граната або іншими додатками.

Смачного!

