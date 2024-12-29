Цей варіант "Мімози" не можна назвати класичним, однак кінцевий результат точно потішить вас та гостей. 24 Канал пропонує відтворити рецепт порталу food.obozrevatel.

Буде цікаво Яскравий вигляд та неповторний смак: новорічний салат з шинки та пекінської капусти

Рецепт новорічної "Мімози"

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 запечені картоплини;

– 3 курячі яйця;

– салат айсберг до смаку;

– 400 грамів риби гарячого копчення;

– 200 грамів твердого сиру;

– майонез до смаку;

– 2 столові ложки солодкого соусу чилі.

Приготування:

Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натріть на великій тертці. Копчену рибу розберіть на волокна, уважно видаляючи всі кісточки. Для соусу з’єднайте майонез із солодким соусом чилі та ретельно перемішайте. Формуйте салат за допомогою кулінарного кільця, викладаючи шарами: натерту картоплю, рибу, нарізаний салат айсберг, яйця та сир. Кожен шар рівномірно змащуйте приготованим соусом. Залиште салат у формі на годину для кращого просочування.

Смачного!

Він на це заслуговує: новорічний салат, від якого в захваті Зеленська.