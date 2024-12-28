Цей салат дозволяє поєднати багато улюблених компонентів, які разом створюють неповторну гармонію. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом порталу Kwestia smaku.

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Рецепт новорічного салату

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 1 банка кукурудзи;
– 1 банка нарізаного ананаса;
– 1 банка нарізаної консервованої селери (за бажанням);
– 150 грамів жовтого сиру;
– 150 грамів консервованої шинки;
– 2/3 склянки майонезу;
– 1/3 склянки густих вершків або грецького йогурту.
Для прикраси:
– пекінська капуста;
– шматочок червоного перцю.

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто, очистьте їх і дрібно поріжте. Злийте рідину з консервованої кукурудзи, ананаса та селери (якщо вирішите її додати).

  2. На дно салатниці з діаметром приблизно 20 сантиметрів викладіть селеру. Зверху додайте шинку, натерту на грубій тертці або нарізану соломкою.

  3. Полийте шар майонезом, змішаним із вершками або йогуртом. Додайте шматочки ананаса, тертий сир і подрібнені яйця. Приправте все сіллю та перцем до смаку.

  4. Останнім шаром викладіть дрібно нарізану пекінську капусту. Прикрасьте салат кубиками червоного перцю.

Смачного!

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