Цей салат дозволяє поєднати багато улюблених компонентів, які разом створюють неповторну гармонію. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом порталу Kwestia smaku.

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Рецепт новорічного салату

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 1 банка кукурудзи;

– 1 банка нарізаного ананаса;

– 1 банка нарізаної консервованої селери (за бажанням);

– 150 грамів жовтого сиру;

– 150 грамів консервованої шинки;

– 2/3 склянки майонезу;

– 1/3 склянки густих вершків або грецького йогурту.

Для прикраси:

– пекінська капуста;

– шматочок червоного перцю.

Приготування:

Зваріть яйця на круто, очистьте їх і дрібно поріжте. Злийте рідину з консервованої кукурудзи, ананаса та селери (якщо вирішите її додати). На дно салатниці з діаметром приблизно 20 сантиметрів викладіть селеру. Зверху додайте шинку, натерту на грубій тертці або нарізану соломкою. Полийте шар майонезом, змішаним із вершками або йогуртом. Додайте шматочки ананаса, тертий сир і подрібнені яйця. Приправте все сіллю та перцем до смаку. Останнім шаром викладіть дрібно нарізану пекінську капусту. Прикрасьте салат кубиками червоного перцю.

Смачного!

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