Укр Рус
Новости Вкусно Рецепты к праздникам Должен быть на столе: готовим "Шубу", которая сразу привлечет внимание гостей
31 декабря, 13:42
2

Должен быть на столе: готовим "Шубу", которая сразу привлечет внимание гостей

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • В статье описывается рецепт приготовления селедки под шубой, который станет настоящим украшением новогоднего стола.
  • Этот рецепт, популярен в социальных сетях, позволяет создать эффектную подачу традиционного блюда, которое удивит ваших гостей.

Сельдь под шубой на Новый год будут готовить все хозяйки. Однако с этим рецептом ваши гости будут утверждать, что у вас есть исключительный кулинарный талант.

Этот рецепт покорил сеть, ведь позволяет подать любимую селедку под шубой особенно эффектным способом. 24 Канал предлагает на праздники воспроизвести рецепт с ТикТок alionakarpiuk.

Читайте также Без него не обходится ни один праздник: рецепт легендарного салата "Белочка"

Рецепт праздничной "Шубы"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– морковь;
– картофель;
– сельдь;
– лук;
– яйца;
– майонез;
– свекла;
– соль, укроп;
– желатин;
– 100 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты и нарежьте их привычным способом.
  2. Возьмите форму для торта и начните выкладывать слои.
  3. На дно положите картофель, немного подсолите и смажьте майонезом.
  4. Следующим слоем выложите лук.
  5. Затем добавьте сельдь и снова смажьте майонезом.
  6. Далее выкладывайте морковь, сельдь и яйца, каждый слой немного смазывая майонезом.
  7. Желатин замочите в воде, чтобы он набух.
  8. Свеклу смешайте с майонезом и взбейте до однородности с помощью блендера. Добавьте растопленный желатин и еще раз хорошо перемешайте.
  9. Вылейте свекольную смесь равномерно на салат и поставьте его в холодильник для застывания.
  10. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью, зернышками граната или другими добавками.

Приятного аппетита!

Она придаст празднику колорита: готовим праздничную новогоднюю "Мимозу".