Должен быть на столе: готовим "Шубу", которая сразу привлечет внимание гостей

Сельдь под шубой на Новый год будут готовить все хозяйки. Однако с этим рецептом ваши гости будут утверждать, что у вас есть исключительный кулинарный талант.

Этот рецепт покорил сеть, ведь позволяет подать любимую селедку под шубой особенно эффектным способом. Рецепт праздничной "Шубы" Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– морковь;

– картофель;

– сельдь;

– лук;

– яйца;

– майонез;

– свекла;

– соль, укроп;

– желатин;

– 100 миллилитров воды. Приготовление: Подготовьте все ингредиенты и нарежьте их привычным способом. Возьмите форму для торта и начните выкладывать слои. На дно положите картофель, немного подсолите и смажьте майонезом. Следующим слоем выложите лук. Затем добавьте сельдь и снова смажьте майонезом. Далее выкладывайте морковь, сельдь и яйца, каждый слой немного смазывая майонезом. Желатин замочите в воде, чтобы он набух. Свеклу смешайте с майонезом и взбейте до однородности с помощью блендера. Добавьте растопленный желатин и еще раз хорошо перемешайте. Вылейте свекольную смесь равномерно на салат и поставьте его в холодильник для застывания. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью, зернышками граната или другими добавками. Приятного аппетита!