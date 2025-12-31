31 декабря, 13:42
Должен быть на столе: готовим "Шубу", которая сразу привлечет внимание гостей
Основні тези
- В статье описывается рецепт приготовления селедки под шубой, который станет настоящим украшением новогоднего стола.
- Этот рецепт, популярен в социальных сетях, позволяет создать эффектную подачу традиционного блюда, которое удивит ваших гостей.
Сельдь под шубой на Новый год будут готовить все хозяйки. Однако с этим рецептом ваши гости будут утверждать, что у вас есть исключительный кулинарный талант.
Этот рецепт покорил сеть, ведь позволяет подать любимую селедку под шубой особенно эффектным способом. 24 Канал предлагает на праздники воспроизвести рецепт с ТикТок alionakarpiuk.
Рецепт праздничной "Шубы"
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– морковь;
– картофель;
– сельдь;
– лук;
– яйца;
– майонез;
– свекла;
– соль, укроп;
– желатин;
– 100 миллилитров воды.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты и нарежьте их привычным способом.
- Возьмите форму для торта и начните выкладывать слои.
- На дно положите картофель, немного подсолите и смажьте майонезом.
- Следующим слоем выложите лук.
- Затем добавьте сельдь и снова смажьте майонезом.
- Далее выкладывайте морковь, сельдь и яйца, каждый слой немного смазывая майонезом.
- Желатин замочите в воде, чтобы он набух.
- Свеклу смешайте с майонезом и взбейте до однородности с помощью блендера. Добавьте растопленный желатин и еще раз хорошо перемешайте.
- Вылейте свекольную смесь равномерно на салат и поставьте его в холодильник для застывания.
- Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью, зернышками граната или другими добавками.
Приятного аппетита!
