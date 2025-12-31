Этот рецепт покорил сеть, ведь позволяет подать любимую селедку под шубой особенно эффектным способом. 24 Канал предлагает на праздники воспроизвести рецепт с ТикТок alionakarpiuk.

Рецепт праздничной "Шубы"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– морковь;
– картофель;
– сельдь;
– лук;
– яйца;
– майонез;
– свекла;
– соль, укроп;
– желатин;
– 100 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты и нарежьте их привычным способом.
  2. Возьмите форму для торта и начните выкладывать слои.
  3. На дно положите картофель, немного подсолите и смажьте майонезом.
  4. Следующим слоем выложите лук.
  5. Затем добавьте сельдь и снова смажьте майонезом.
  6. Далее выкладывайте морковь, сельдь и яйца, каждый слой немного смазывая майонезом.
  7. Желатин замочите в воде, чтобы он набух.
  8. Свеклу смешайте с майонезом и взбейте до однородности с помощью блендера. Добавьте растопленный желатин и еще раз хорошо перемешайте.
  9. Вылейте свекольную смесь равномерно на салат и поставьте его в холодильник для застывания.
  10. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью, зернышками граната или другими добавками.

Приятного аппетита!

