Король десертів: простий рецепт полуничного тірамісу – перед ним не встоїть ніхто

Полуничний тірамісу – це той десерт, який підкорює абсолютно усіх. В ньому стільки ніжності та гармонії, що він давно став легендарним.

Над цим десертом доведеться поклопотатися, однак результат точно вартий кожної витраченої гривні та секунди. Повірте, на вашому столі опиниться десерт світового класу. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом переможниці "МастерШеф" Лізи Глінської, яким вона поділилася у своєму інстаграмі. До теми Від нього просто зносить дах: неймовірний рулет "Снікерс", який вдасться у всіх Як приготувати полуничний тірамісу? Час : 40 хвилин + просочування

: 40 хвилин + просочування Порцій: 8 Інгредієнти:

– 400 грамів печива савоярді;

– 1 кілограм полуниці;

сироп-желе:

– 200 мілілітрів води;

– 400 грамів полуниці;

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів желатину та 150 мілілітрів води;

крем:

– 500 грамів маскарпоне;

– 500 мілілітрів вершків;

– 150 грамів цукру;

– ванільний цукор. Приготування: Полуницю миємо та нарізаємо на половинки. Засипаємо цукром та заливаємо водою з желатином. Печиво савоярді розрізаємо на 3 частинки. Збиваємо маскарпоне з вершками та цукром. У форму викладаємо шари маскарпоне, полуниця, крем. Зверху добре змащуємо кремом та прикрашаємо полуницею. Ставимо на кілька годин у холодильник для просочування. Смачного! Такі як у бабусі: рецепт пиріжків з вишнею від Ярославського.