Над цим десертом доведеться поклопотатися, однак результат точно вартий кожної витраченої гривні та секунди. Повірте, на вашому столі опиниться десерт світового класу. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом переможниці "МастерШеф" Лізи Глінської, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
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Як приготувати полуничний тірамісу?
- Час: 40 хвилин + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів печива савоярді;
– 1 кілограм полуниці;
сироп-желе:
– 200 мілілітрів води;
– 400 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів желатину та 150 мілілітрів води;
крем:
– 500 грамів маскарпоне;
– 500 мілілітрів вершків;
– 150 грамів цукру;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Полуницю миємо та нарізаємо на половинки. Засипаємо цукром та заливаємо водою з желатином.
- Печиво савоярді розрізаємо на 3 частинки.
- Збиваємо маскарпоне з вершками та цукром.
- У форму викладаємо шари маскарпоне, полуниця, крем.
- Зверху добре змащуємо кремом та прикрашаємо полуницею.
- Ставимо на кілька годин у холодильник для просочування.
Смачного!
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