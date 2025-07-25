Над цим десертом доведеться поклопотатися, однак результат точно вартий кожної витраченої гривні та секунди. Повірте, на вашому столі опиниться десерт світового класу. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом переможниці "МастерШеф" Лізи Глінської, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Як приготувати полуничний тірамісу?

Час : 40 хвилин + просочування

: 40 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів печива савоярді;

– 1 кілограм полуниці;

сироп-желе:

– 200 мілілітрів води;

– 400 грамів полуниці;

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів желатину та 150 мілілітрів води;

крем:

– 500 грамів маскарпоне;

– 500 мілілітрів вершків;

– 150 грамів цукру;

– ванільний цукор.

Приготування:

Полуницю миємо та нарізаємо на половинки. Засипаємо цукром та заливаємо водою з желатином. Печиво савоярді розрізаємо на 3 частинки. Збиваємо маскарпоне з вершками та цукром. У форму викладаємо шари маскарпоне, полуниця, крем. Зверху добре змащуємо кремом та прикрашаємо полуницею. Ставимо на кілька годин у холодильник для просочування.

Смачного!

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