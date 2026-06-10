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10 червня, 18:30
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Без них Івана Купала не обійдеться: зберігайте рецепт вареників з вишнею

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Вже незабаром Івана Купала, тож не зайвим буде спланувати застілля. А вареники з вишнею стануть його головною зіркою!

Вареники з вишнею – одна з традиційних страв для святкування Івана Купала. Аби вони вийшли ідеальними на вигляд та дивовижними на смак, варто скористатися рецептом порталу Shuba

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Як зробити вареники з вишнею? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 500 грамів вишні;
– 300 мілілітрів молока;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 яйце;
– 30 грамів манної крупи;
– 10 мілілітрів соняшникової олії. 

Порція насолоди / Скриншот з відео Ірини Рудневської

Приготування

  1. Підготуйте вишні, видаливши з них кісточки, та перекладіть у глибоку миску, щоб відійшов зайвий сік.
  2. Окремо з'єднайте просіяне борошно з дрібкою солі, курячим яйцем, соняшниковою олією та молоком. Ретельно вимісіть масу, доки не отримаєте еластичне тісто, яке абсолютно не прилипає до долонь.
  3. Поверніться до ягідної начинки: злийте надлишок виділеного соку, залишаючи плоди помірно зволоженими, після чого змішайте їх із трьома столовими ложками цукру та ложкою манної крупи, яка утримає вологу під час варіння.
  4. На присипаному борошном столі тонко розкатайте тісто і за допомогою склянки або форми виріжте акуратні кружечки. По центру кожної заготовки викладіть вишневу начинку та міцно защипніть краї, формуючи вареники.
  5. Опускайте їх у каструлю з підсоленим окропом і варіть приблизно 5 – 7 хвилин після спливання.
  6. Готову гарячу страву традиційно подавайте до столу зі свіжою прохолодною сметаною.

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