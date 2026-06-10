10 червня, 18:30
Без них Івана Купала не обійдеться: зберігайте рецепт вареників з вишнею
Вже незабаром Івана Купала, тож не зайвим буде спланувати застілля. А вареники з вишнею стануть його головною зіркою!
Вареники з вишнею – одна з традиційних страв для святкування Івана Купала. Аби вони вийшли ідеальними на вигляд та дивовижними на смак, варто скористатися рецептом порталу Shuba.
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Як зробити вареники з вишнею?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 500 грамів вишні;
– 300 мілілітрів молока;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 яйце;
– 30 грамів манної крупи;
– 10 мілілітрів соняшникової олії.
Порція насолоди / Скриншот з відео Ірини Рудневської
Приготування:
- Підготуйте вишні, видаливши з них кісточки, та перекладіть у глибоку миску, щоб відійшов зайвий сік.
- Окремо з'єднайте просіяне борошно з дрібкою солі, курячим яйцем, соняшниковою олією та молоком. Ретельно вимісіть масу, доки не отримаєте еластичне тісто, яке абсолютно не прилипає до долонь.
- Поверніться до ягідної начинки: злийте надлишок виділеного соку, залишаючи плоди помірно зволоженими, після чого змішайте їх із трьома столовими ложками цукру та ложкою манної крупи, яка утримає вологу під час варіння.
- На присипаному борошном столі тонко розкатайте тісто і за допомогою склянки або форми виріжте акуратні кружечки. По центру кожної заготовки викладіть вишневу начинку та міцно защипніть краї, формуючи вареники.
- Опускайте їх у каструлю з підсоленим окропом і варіть приблизно 5 – 7 хвилин після спливання.
- Готову гарячу страву традиційно подавайте до столу зі свіжою прохолодною сметаною.