Дасть фору багатьом ягідним аналогам: як приготувати варення з кабачків
- Варення з кабачків є екзотичним десертом, який буде приємною несподіванкою для рідних.
- Воно просте у приготуванні та підійде навіть для новачків.
Варення з кабачків – це своєрідна екзотика, яка точно повинна бути у вашій коморі. Це той випадок, коли ви можете потішити рідних чимось оригінальним, але навряд чи вони здогадаються про основний інгредієнт смаколика.
Варення з кабачків – це точно один з тих смаколиків, які ви мусите відтворити на зимовий період. Мінімальні витрати та легкий рецепт також підштовхують на те, щоб не надто обмежувати себе у цих запасах, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт варення з кабачків
- Час: 1 година + настоювання
- Порцій: залежно від розміру баночок
Інгредієнти:
– 1 кілограм кабачків;
– 400 – 500 грамів цукру;
– 1 лимон;
– 50 – 100 мілілітрів води.
Приготування:
Молоді кабачки добре промийте й наріжте невеликими кубиками.
Складіть нарізані кабачки у каструлю, додайте цукор і трохи води (кількість залежить від соковитості овочів). Залиште на 2 – 3 години, щоб вони пустили сік.
Після настоювання поставте каструлю на плиту, увімкніть середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Проваріть приблизно 10 хвилин, потім зніміть з вогню та залиште настоюватися ще на 2 – 3 години.
Лимон наріжте тонкими шматочками разом зі шкіркою, попередньо видаливши кісточки. Додайте до кабачків і знову доведіть до кипіння.
Після цього варіть на слабкому вогні 15 – 20 хвилин, доки шматочки не стануть напівпрозорими, а сироп – густішим.
Гаряче варення розлийте у стерильні банки, щільно закрутіть.
Переверніть догори дном, загорніть у ковдру й залиште до повного охолодження.
Смачного!
Швидко та смачно: оригінальна намазка за 10 хвилин.