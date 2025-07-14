Дасть фору багатьом ягідним аналогам: як приготувати варення з кабачків

Варення з кабачків – це своєрідна екзотика, яка точно повинна бути у вашій коморі. Це той випадок, коли ви можете потішити рідних чимось оригінальним, але навряд чи вони здогадаються про основний інгредієнт смаколика.

Варення з кабачків – це точно один з тих смаколиків, які ви мусите відтворити на зимовий період. Мінімальні витрати та легкий рецепт також підштовхують на те, щоб не надто обмежувати себе у цих запасах, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Не пропустіть Краще за цукерки та інші солодощі: простий рецепт домашньої халви від Лілії Цвіт

Рецепт варення з кабачків

Час : 1 година + настоювання

: 1 година + настоювання Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 400 – 500 грамів цукру;

– 1 лимон;

– 50 – 100 мілілітрів води.

Приготування:

Молоді кабачки добре промийте й наріжте невеликими кубиками. Складіть нарізані кабачки у каструлю, додайте цукор і трохи води (кількість залежить від соковитості овочів). Залиште на 2 – 3 години, щоб вони пустили сік. Після настоювання поставте каструлю на плиту, увімкніть середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Проваріть приблизно 10 хвилин, потім зніміть з вогню та залиште настоюватися ще на 2 – 3 години. Лимон наріжте тонкими шматочками разом зі шкіркою, попередньо видаливши кісточки. Додайте до кабачків і знову доведіть до кипіння. Після цього варіть на слабкому вогні 15 – 20 хвилин, доки шматочки не стануть напівпрозорими, а сироп – густішим. Гаряче варення розлийте у стерильні банки, щільно закрутіть. Переверніть догори дном, загорніть у ковдру й залиште до повного охолодження.

Смачного!

Швидко та смачно: оригінальна намазка за 10 хвилин.