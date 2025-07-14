Варенье из кабачков – это точно один из тех вкусностей, которые вы должны воспроизвести на зимний период. Минимальные затраты и легкий рецепт также подталкивают на то, чтобы не слишком ограничивать себя в этих запасах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт варенья из кабачков

Время : 1 час + настаивание

: 1 час + настаивание Порций: в зависимости от размера баночек

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 400 – 500 граммов сахара;

– 1 лимон;

– 50 – 100 миллилитров воды.

Приготовление:

Молодые кабачки хорошо промойте и нарежьте небольшими кубиками. Сложите нарезанные кабачки в кастрюлю, добавьте сахар и немного воды (количество зависит от сочности овощей). Оставьте на 2 – 3 часа, чтобы они пустили сок. После настаивания поставьте кастрюлю на плиту, включите средний огонь и доведите массу до кипения. Проварите примерно 10 минут, затем снимите с огня и оставьте настаиваться еще на 2 – 3 часа. Лимон нарежьте тонкими кусочками вместе с кожурой, предварительно удалив косточки. Добавьте к кабачкам и снова доведите до кипения. После этого варите на слабом огне 15 – 20 минут, пока кусочки не станут полупрозрачными, а сироп – гуще. Горячее варенье разлейте в стерильные банки, плотно закрутите. Переверните вверх дном, укутайте в одеяло и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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