10 квітня, 14:20
Золоті крашанки на Великдень: як швидко і просто зробити стильні яйця
На кожному великодньому столі обов'язково мають бути крашанки. Окрім традиційного постукування по яйцю, ці декоративні вироби можуть покращити загальну естетику. Зокрема, стильним варіантом будуть золоті яйця.
Багато хто знайомий з технікою фарбування великодніх яєць за допомогою лушпиння цибулі. Проте, існує простий спосіб ще більше підкреслити їхню красу. Лайфхаком ділиться 24 Канал з посиланням на Smachnenke.
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Золоті крашанки на Великдень
- Час: 45 хвилин
- Порції: за бажанням
Інгредієнти:
– яйця;
– цибулеве лушпиння;
– 1 пакетик червоного барвника;
– 1 пакетик жовтого барвника;
– вода;
– 1 столова ложка солі.
Приготування:
- Цибулеве лушпиння викладіть у каструлю та залийте водою. Доведіть до кипіння, після чого варіть ще 30 хвилин.
- До відвару додайте сіль та обережно занурте у нього вимиті яйця. Варіть протягом 10 – 12 хвилин. Готові яйця викладіть на рушник та дайте охолонути.
- Пакетики із червоним та жовтим рідкими перламутровими барвниками занурте у теплу воду на 1 – 2 хвилини.
- Тепер вміст пакетиків у невеликій кількості видавіть на руки та змастіть яйця. Краще робіть це у рукавичках. Залиште яйця підсохнути.
Готово!
До теми: жовто-блакитні яйця для Великодня.