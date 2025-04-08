Натуральне вершкове масло таким не буде: як розрізнити підробку

У пошуках справжнього вершкового масла звертати увагу лише на вивчення етикеток або цінових показників недостатньо. Для перевірки продукту необхідний більш усвідомлений підхід.

Щоб переконатися, що продукт містить виключно молочні жири, споживачі можуть використовувати різні методи перевірки. Які саме розповідає 24 Канал.

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Як перевірити якість вершкового масла вдома

У простому методі оцінки якості вершкового масла споживачам рекомендується налити в склянку теплу воду, приблизно 40 градусів за Цельсієм, і додати невеликий шматочок продукту. Якщо вершкове масло дійсно натуральне, воно легко розчиниться, в результаті чого вода нагадуватиме розведене молоко.

І навпаки, якщо продукт важко розчиняється, а на поверхні з'являються маслянисті плями, це свідчить про наявність немолочних жирів, що вказує на те, що вершкове масло може бути підробленим.

Є ще кілька методів визначення фальсифікату – за допомогою сковорідки та йоду, а також впливу холоду.

Покладіть його в морозилку хоча б на годину. Натуральне після заморозки можна нарізати, а ненатуральне почне кришитися.



Як зрозуміти, чи натуральне вершкове масло / Фото Unsplash

Розігрійте сковорідку і розтопіть на ній трохи олії. Піпеткою капніть на виріб кілька крапель йоду. Якщо на сковорідці розтоплений натуральний продукт, то нічого не зміниться – йод буде такого ж кольору, як і був, і просто поступово зникатиме.



Інша ситуація виникне, якщо масло вершкове ненатуральне – колір йоду стане сіро-бурим.

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