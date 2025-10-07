Укр Рус
7 жовтня, 15:34
2

Рис буде як в ресторані: елементарні секрети, з якими улюблений гарнір стане шедевром

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Приготування ідеального розсипчастого рису залежить від дрібниць, які часто ігнорують.
  • Правильний посуд – половина секрету вдало приготованого рису. 

Приготувати ідеальний розсипчастий рис не так легко, як здається. Усе вирішують дрібниці, про які ніхто й не здогадується.

Розсипчастість – головний критерій вдало приготованого рису. Як його досягнути розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci

Які є секрети для приготування рису? 

Найперше – правильний посуд. Використовуйте каструлю з товстим дном, так тепло рівномірно розподілиться. 

Також не варто перемішувати рис, поки він не буде готовим. Інакше тріснуті зерна наберуть вологи, і гарнір не буде розсипатися. 

Також не бійтеся експериментувати зі спеціями – вони додадуть страві колориту.  

А зварити рис допоможе рецепт порталу Cookpad

Як зварити рис? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– склянка рису;
– склянка води;
– сіль до смаку.

Приготування

  1. Промийте рис кілька разів, доки рідина не стане прозорою.
  2. Висипте його в каструлю та залийте водою у пропорції 1:1.
  3. Поставте на середній вогонь, перемішайте й накрийте кришкою.
  4. Коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму, посоліть до смаку, обережно перемішайте й більше не торкайтесь рису.
  5. Знову накрийте кришкою та варіть ще близько 15 хвилин.
  6. Після цього зніміть каструлю з плити і дайте рису настоятися під кришкою ще 10 хвилин, щоб він став пухким і розсипчастим.

Смачного!

